Prefeitura de Penedo leva programa Assistência com Você até o povoado Santa Margarida

O Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes e a Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ana Teresa Lopes, convidam a população para a 2ª edição do programa Assistência Com Você.

O evento será realizado na próxima sexta-feira, 23 de junho, na Escola Hanna Bertholet, das 08h às 13h, atendendo famílias do povoado Santa Margarida.

O Assistência com Você chega na zona rural do município com serviços e atendimentos de qualidade para a promoção do bem-estar e o fortalecimento social do homem e da mulher do campo.

O Assistência Com Você leva atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social e promove sorteio de prêmios, com espaço destinado às crianças. As empresas Águas do Sertão e Equatorial Energia também realizarão atendimento para tarifa social.

