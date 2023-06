Prefeitura de Penedo promove ação “Deixe Ela Quieta” para combater assédio e importunação sexual durante festividades juninas.

Em meio às festividades que agitam a cidade, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), promove a ação “Deixe Ela Quieta” para disseminar informações e conscientizar a população sobre os direitos da população feminina.

A iniciativa que também envolve o Governo de Alagoas visa especialmente combater o assédio e a importunação sexual contra mulheres, casos que aumentam exponencialmente em datas festivas.

A ação “Deixe Ela Quieta” estará no arraial Arroche o Nó, com panfletagem e distribuição de materiais informativos sobre a Rede de Proteção e os direitos das mulheres. Cartazes, panfletos e até tatuagens adesivas estão sendo utilizados como ferramentas para atingir o maior número possível de pessoas, ressaltando a importância de respeitar e proteger as mulheres em todos os momentos.

“Vamos fazer uma campanha contra os preconceitos, colocando quatro equipes em contato direto com as pessoas, além de ponto fixo na festa que vai atrair grande público, contando ainda com apoio da patrulha Maria da Penha “, informa a Secretária da SEMU Penedo, Mariana Barbosa.

A gestora da pasta criada pelo Prefeito Ronaldo Lopes, líder da administração que adota a paridade de gênero no primeiro escalão do governo, destaca a relevância da Deixe Ela Quieta. “Essa iniciativa busca reforçar a atuação da equipe da SEMU Penedo, e estará à disposição do público feminino, oferecendo apoio no combate ao assédio e a importunação sexual, conscientizando a população e reforçando os direitos das mulheres”.