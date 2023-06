Prefeitura de Penedo resgata festejos juninos com atrações locais e de nível nacional

Secom PMP

Os festejos juninos em Penedo estão de volta, com grande programação aberta ao público que vai dançar e se divertir com a programação lançada pela Prefeitura de Penedo nesta terça-feira, 06.

O resgate da festa mais tradicional do Nordeste brasileito na cidade berço da cultura alagoana comprova a seriedade da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas com o desenvolvimento do município que confirma sua condição de realizador de grandes eventos.

Com uma super estrutura e segurança para todos, a festa junina Arroche o Nó 2023 acontece no estacionamento da Prainha, mesmo local dos shows musicais dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes.

Ronaldo Lopes é o gestor que investe em setores da economia criativa, do turismo e da cultura de Penedo, priorizando artistas locais junto com atrações de nível nacional na festa organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Confira abaixo a programação do Arroche o Nó 2023

27 de junho

Toninho Copacabana

PV Melo

Raquel dos Teclados

Dorgival Dantas

28 de junho

Roberto dos 8 Baixos

Banda Fio Dental

Jonas Esticado

Rikielly

Garota Sertaneja

29 de junho

Love do Bom

Banda Face Nova

Eric Land

Kel Monalisa

Maxylene Cruz

30 de junho

Banda Quadrilhão e apresentações de quadrilhas juninas e coco de roda

Edelminho Nycolas

Ases do Forró

Thiago Vas

Galã

01 de julho