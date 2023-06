Prefeitura de Penedo sinaliza trechos de estradas da zona rural danificadas pelas chuvas

Secom PMP

Com objetivo de alertar motoristas sobre pontos danificados pelas chuvas nas estradas da zona rural do município, a Prefeitura de Penedo está sinalizando os trechos, medida de prevenção que antecede a recuperação dos estragos, solução que também depende de condições climáticas favoráveis.

Em determinados locais, como no acesso ao povoado Riacho do Pedro, córregos ganharam maior volume de água e força na correnteza. A consequência é a impossibilidade do tráfego de veículos, pelo aumento do nível do rio e pela destruição de parte da rodovia.

Nesses locais, a SMTT Penedo isolou a passagem e sinalizou os trechos das estradas vicinais.

Ao mesmo tempo, em outros pontos, como na estrada da Ponta Mofina, a barreira física feita com piçarra tem sido suprimida por meio de furto do material. Também há ocorrência de furto de cones e danos no material de sinalização da SMTT, prejudicando o trabalho preventivo.

Ainda em relação à estrada da Ponta Mofina, a nova ponte está em processo de licitação pela Prefeitura de Penedo, investimento que irá viabilizar a retomada do trânsito na estrada cuja estrutura foi destruída no inverno do ano passado.