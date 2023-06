PREFEITURA de Piratuba – SC promove Processo seletivo para TODOS OS NÍVEIS

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Piratuba faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de 13 vagas em cargos de alfabetizado, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor Ensino Fundamental II – Geografia; Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II – Inglês; Professor Educação Infantil – Musica (1 vaga); Auxiliar de Creche; Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga); Cuidador Escolar (4 vagas); Agente de Serviços Gerais Externos; Agente de Serviços Internos; Motorista; Operador de Maquinas Agrícolas e Similares;

Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo (1 vaga); Psicólogo; Professor Ensino Fundamental I – Anos Inicias (2 vagas); Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II Artes (1 vaga); Professor Ensino Fundamental II – Ciências (2 vagas); e Professor Ensino Fundamental II – Português (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 844,64 a R$ 5.211,83, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 4 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Public Job Seleção e Treinamento Ltda.

O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 104,00, com possibilidade de solicitar a isenção até as 17h do dia 23 de julho de 2023, conforme edital.

PROVAS



Você também pode gostar:

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 16 de julho de 2023.;

com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no dia 16 de julho de 2023.; prova prática para os cargos de operador de maquinas, operador especializado e motorista.

O processo seletivo é válido durante o ano de 2023, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Piratuba – SC

PROFESSOR

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui