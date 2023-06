Mais um concurso RJ ( Rio de Janeiro). Dessa vez, a prefeitura de Quatis anuncia edital com 110 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 19 de julho por meio do site do Instituto IBDO. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

R$50 (alfabetizado/fundamental), R$80 (médio/técnico) ou R$100 (superior).

Vagas concurso RJ

As vagas ofertadas são:

alfabetizado: coveiro (uma vaga);

nível fundamental: auxiliar de obras e serviços públicos (uma), leiturista de hidrômetro (uma), cuidador social (duas), atendente de consultório dentário (CR), inspetor de alunos (duas), motorista (uma) e operador de ETA e ETE (duas);

nível médio: assistente administrativo (11), auxiliar de educação (cinco), eletricista (uma), fiscal – diversas áreas (seis), orientador social (uma), recepcionista (uma), docente – diversas áreas (22), secretário escolar (uma);

nível médio técnico: técnico agrícola (uma), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (duas), técnico em segurança do trabalho (uma) e técnico em química (uma);

nível superior: advogado (uma), analista de RH (uma), analista de sistemas (uma), arquiteto (uma), assistente social (uma), auditor fiscal (uma), bibliotecário (CR), biólogo (uma), cirurgião dentista (uma), contador (uma), educador físico (CR), enfermeiro (três), enfermeiro (duas), engenheiro – diversos (duas), farmacêutico (duas), fisioterapeuta (uma), fonoaudiólogo (uma), médico – diversos (17), nutricionista (uma), oficineiro (uma), professor de Educação Física (duas) e psicólogo (duas).



As cargas horárias variam a depender do cargo escolhido pelo candidato. As remunerações iniciais estão entre R$1.487,32 e R$R$ 5.012,46.

Como serão as provas do concurso RJ?

As avaliações vão acontecer em duas datas. As provas objetivas serão realizadas nos dias 27 de agosto e 3 de setembro, nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo/área escolhidos.

Serão 20 questões para nível fundamental e 40 para demais escolaridades. As disciplinas são:

Língua Portuguesa;

Legislação;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Informática; e

Conhecimentos Gerais e/ou Específicos.

Para ser aprovado, será preciso obter 50% ou mais dos pontos previstos da prova, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital.

Os cargos de nível superior ainda contarão com avaliação de títulos como uma das etapas do certame.

Concurso aberto no RJ

O novo concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está na praça. Ao todo são 2 mil vagas para Soldado.

Os interessados, entre outros requisitos, devem comprovar nível médio de escolaridade. As remunerações, por sua vez, serão de R$ 2.956,41, na condição de aluno, e R$ 5.233,88, após o término do Curso de Formação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de junho e 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas edital PMERJ

Como mencionado acima, são 2 mil vagas distribuídas para a seguinte forma:

Masculino: 1.800 vagas: Ampla: 1.260 vagas // Negros ou indígenas: 360 vagas // Hipossuficientes: 180 vagas

Feminino: 200 vagas: Ampla: 140 vagas // Negros ou indígenas: 40 vagas // Hipossuficientes: 20 vagas



Já as remunerações variam entre durante e após o curso de formação. Veja:

R$ 2.956,41 (durante o curso de formação)

R$ 5.233,88 (após o curso de formação)

Além das remunerações citadas, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Habilitação Profissional;

Regime Especial de Trabalho; e

Risco da Atividade Militar.

Quem pode se inscrever?

Os requisitos, segundo o edital PMERJ, são as regras que deverão ser seguidas para participação do certame e posse da vaga. Neste concurso PMERJ, são:

Nível médio de formação;

Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos (completos ate o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”; e

Altura mínima de: 1,65 m (homens) e 1,60 m (mulheres).

Datas importantes do concurso PMERJ

Se você tem interesse em participar deste certame é fundamental se atentar aos prazos de cada etapa, sendo estes:

Inscrições : 14 de junho e 12 de julho

: 14 de junho e 12 de julho Isenção da taxa : 14 a 15 de junho

: 14 a 15 de junho Pagamento do boleto : até 13 de julho

: até 13 de julho Prova: 27 de agosto

Como serão as provas do edital PMERJ?

Antes de mais nada, é importante pontuar que o certame será composto por estas fases:

Etapa 1: prova objetiva;

Etapa 2: prova discursiva;

Etapa 3: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público;

Etapa 4: Exame Antropométrico;

Etapa 5: Teste de Aptidão Física;

Etapa 6: Exame Psicológico;

Etapa 7: Exame de Saúde;

Etapa 8: Exame Social e Toxicológico; e

Etapa 9: Avaliação Documental.

Do mesmo modo, as fases iniciais ( 1 e 2) serão de caráter eliminatório e classificatório, já as demais, somente classificatório. Todas as etapas acontecerão no Rio de Janeiro. Sobre os prazos, veja:

Prova objetiva: 27 de agosto de 2023 (27/8); e

Prova discursiva: 29 de outubro (29/10).

Desde já tempo de prova se difere. O edital, por sua vez, traz a duração das etapas acima: “O tempo total de realização da Prova Escrita Objetiva será de 4h e da Prova Escrita Discursiva será de 3h, ambas serão realizadas no turno matutino”.

Veja mais detalhes aqui.