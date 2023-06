Prefeitura de Salto (SP) tem inscrições abertas para Guarda Civil Municipal

A Prefeitura do município de Estância Turística de Salto, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível médio.

As oportunidades são para o cargo de Guarda Civil Municipal 3ª Classe.

A banca responsável pela organização do concurso é a SHDias Consultoria e Assessoria.

Vagas e salários Salto – SP

Ao todo, a Prefeitura de Salto oferece 12 vagas para contratação imediata para o cargo de Guarda Civil Municipal 3ª Classe.

O salário oferecido pela Prefeitura de Salto é de R$ 2.120,80 mensais, mais 90% de periculosidade, para uma jornada de trabalho de 220 horas mensais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter sido aprovado e classificado no concurso, nas formas estabelecidas neste Edital.

Apresentar os documentos solicitados para a posse e comprovar os pré-requisitos para o cargo pretendido.

Ser brasileiro nato ou naturalizado.

Os brasileiros naturalizados devem, no ato da posse, prestar informações sobre o processo de naturalização: data de chegada ao Brasil, país de origem, data de publicação da naturalização e se tem ou não filhos brasileiros.

Os brasileiros naturalizados deverão apresentar documentos que comprovem a regularidade quanto às obrigações militares e eleitorais.

Ter, na data da posse, idade mínima de 18 anos completos.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Estar quite com as obrigações eleitorais.

Estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino.

Possuir a escolaridade e os requisitos de qualificação exigidos para o cargo.

Consoante o Anexo II do Edital, a comprovação da escolaridade dar-se-á por meio de diploma original, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Possuir idoneidade moral, comprovada por investigação social realizada mediante apresentação de certidões negativas civis e criminais expedidas pelo Poder Judiciário Federal e Estadual.



Inscrições Concurso Salto – SP

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Salto – SP têm até o dia 7 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da SHDias.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00.

O que faz um Guarda Civil Municipal?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

Exercer a vigilância diuturna interna e externa do patrimônio público municipal, em especial escolas, centros municipais de educação infantil, unidades de saúde, parques, praças, centros esportivos e culturais e demais prédios públicos, com a finalidade de prevenir sinistros, atos de vandalismo e protegê-los de crimes contra o patrimônio, bem como exercer o patrulhamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais;

Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e os atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

Interagir com a sociedade civil, para discussão de soluções de problemas e implementação de projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

Atuar, de forma articulada com os órgãos municipais de políticas sociais, visando ações interdisciplinares de segurança, em conformidade com as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Poder Executivo;

Apoiar o órgão de trânsito municipal no controle de entrada e saída de veículos e pessoas, se necessário, bem como exercer a orientação ao público e segurança preventiva nos eventos e festividades realizados pelo Município de Salto.

Etapas concurso Salto – SP

O concurso público para a Prefeitura de Salto contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Teste de Aptidão Física de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação Médica, Psicológica e Exames Complementares de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Curso de Formação de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de setembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.