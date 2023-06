PREFEITURA de Santa Amélia – PR abre Concurso público para TODOS OS NÍVEIS

A Prefeitura Municipal de Santa Amélia/PR abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 21 vagas em cargos de níveis fundamental completo, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Clínico Geral (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo I (1 vaga); Psicólogo II (1 vaga); Professor de Artes (1 vaga); Professor de Educação Física (1 vaga); Professor de Ensino Fundamental (1 vaga); Técnico em Higiene Dental (1 vaga); Técnico em Informática (1 vaga);

Analista de Obras (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Agente de Saneamento (1 vaga); Auxiliar Administrativo III (1 vaga); Auxiliar de Enfermagem (1 vaga); Motorista de Veículos Pesados (1 vaga); Operador de Máquinas (1 vaga); Pedreiro (1 vaga); e Servente (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.320,00 a R$ 7.695,95 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 17 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; a serem aplicadas no dia 20 de agosto de 2023;

com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; a serem aplicadas no dia 20 de agosto de 2023; prova prática no dia 24 de setembro de 2023

no dia 24 de setembro de 2023 prova de títulos, conforme critérios especificados.



Você também pode gostar:

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Descrição Sumária: Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração Pública, tais como ambulância, caminhões, ônibus, microônibus e peruas escolares, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismo, conduzindo-os e operando os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de materiais, pessoas e estudantes.

OPERADOR DE MÁQUINAS

Descrição Sumária: Opera máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na execução de obras públicas.

AGENTE DE SANEAMENTO

Descrição Sumária: Fiscaliza e inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos para advertir, multar, apreender produtos quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023: clique aqui