Prefeitura de São José dos Campos anuncia edital para nível médio

Mais um concurso SP. Dessa vez, a prefeitura de São José dos Campos anuncia que abriu edital com vagas para nível médio.

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 19 de julho de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Getúlio Vargas – FGV (https://conhecimento.fgv.br), banca organizadora do certame. A taxa de participação é R$ 67,90

Vagas concurso SP

Ao todo foram disponibilizados dois editais deste concurso SP com 21 vagas imediatas, um para área da educação, outro para saúde. Do total, 11 são destinadas à área da saúde, para os cargos de agente comunitários de saúde (6) e agente de combate às endemias (5), que exigem escolaridade de ensino médio completo e recebem o salário de R$ 2.640.

Já para área da educação são dez vagas para o emprego de agente educador, que requer ensino médio completo. O vencimento é de R$ 2.061,99

Como serão as provas do concurso SP?

A prova objetiva deste concurso SPestá marcada para o dia 24 de setembro. O concurso vai contar com as seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; teste de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório, para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias; avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para todos os cargos; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

Questões concurso SP

A fase objetiva do concurso SP vai contar com 70 questões nas seguintes disciplinas:



Você também pode gostar:

20 questões de língua portuguesa;

10 de raciocínio lógico e matemático;

10 de atualidades; e

30 de conhecimentos específicos.

Acesse os editais aqui

Outros concursos abertos em São Paulo

O concurso Guarda de Sorocaba, São Paulo, está aberto. Ao todo são 50 vagas para a categoria. As oportunidades são para pessoas do sexo masculino e feminino.

Os interessados poderão se inscrever no período de 29 de junho a 31 de julho, no site da banca organizadora, Fundação Vunesp, ao custo de R$ 85,00

Vagas concurso Guarda de Sorocaba

Ao todo são 50 oportunidades para nível médio. Confira a distribuição de vagas:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Feminino 10 R$ 3.925,28 Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Masculino 40 R$ 3.925,28

Vale lembrar que a remuneração é composta pelo vencimento base de R$ 1.962,64, acrescido de R$ 1.962,64 a título de Regime Especial de Trabalho Policial – RETP).

Requisitos concurso Guarda de Sorocaba

Para se inscrever, o candidato precisa cumprir estes requisitos:

Ensino Médio Completo;

CNH categoria “A” e “B”ou superior, expedida pelo órgão oficial;

Ter completado 18 anos de idade e ter no máximo 35 anos, completados até a data de término do período da inscrição para realização do concurso;

Altura mínima de 1,59 metros.

Funções

Os aprovados do concurso Guarda de Sorocaba realizarão as seguintes funções:

Desempenhar as atribuições inerentes a todos os integrantes da carreira da Guarda Civil Municipal;

Cumprir as ordens que lhe forem conferidas;

Cumprir a escala estabelecida pelos superiores, bem como possíveis alterações promovidas;

Executar, sob o comando dos superiores, as tarefas relativas ao patrulhamento, motorizado ou não, e proteção das vias, logradouros e próprios municipais e públicos em geral;

Executar ronda de patrulhamento nas escolas, repartições, praças e parques, orientar e comandar o trânsito para travessia de escolares nas vias públicas, priorizando as localizadas em frente às escolas, com os equipamentos necessários;

Promover a fiscalização da utilização adequada dos bens de domínio público evitando sua depredação;

Dar proteção a pé e/ou motorizado nos parques, praças, logradouros públicos, feiras, pronto socorro, estações e terminais de transportes, escolas e demais repartições públicas;

Atuar nos procedimentos de segurança ao público em eventos municipais conforme solicitações e a partir das orientações recebidas dos superiores, bem como outras operações de apoio, a fim de evitar roubos, atos de violência e outras infrações.

Como serão as provas do concurso Guarda de Sorocaba?

A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de setembro. Vale lembrar que outras etapas serão realizadas, sendo elas:

1ª Fase – Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Fase – Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório;

– Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Fase – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

– Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; 4ª Fase – Exame Toxicológico, de caráter eliminatório.