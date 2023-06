Prefeitura de Uberlândia avança e escolhe banca; edital em breve

A prefeitura de Uberlândia anuncia que o concurso deve sair em breve, já que o certame já conta com banca organizadora.

Considerada como uma das etapas principais antes da liberação do edital, a seleção escolheu a Fundep como empresa que será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas.

Vale lembrar que até o momento não foram divulgados maiores detalhes sobre vagas e cargos do concurso.

Como foi o último concurso da prefeitura de Uberlândia

O último edital aconteceu em 2019. Na ocasião, foram ofertadas 1.778 vagas para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior. Foram contabilizadas 71 mil inscrições.

As etapas das provas variavam de acordo com o cargo escolhido:

a) Prova Objetiva de múltipla escolha (eliminatório e classificatório)

b) Prova de Redação (eliminatório e classificatório): Nível superior: Professor de Ciências da Natureza, Professor de Arte, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano, Professor de Ensino Religioso, Professor de Inglês, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Analista Pedagógico e Inspetor Escolar.

(eliminatório e classificatório):

c) Prova Prática (eliminatório) Nível Fundamental: Oficial de Manutenção – Pintor, Carpinteiro, Marceneiro, Serralheiro, Pedreiro. Nível Médio: Músico Instrumentista – (Fagote, Bombardino, Clarinete, Flauta Transversal, Oboé, Percussão, Sax, Trombone, Trompa Bb/F, Trompete, Tuba Bb/Eb), Desenhista, Iluminador, Assistente Técnico de Som Nível Superior: Músico Regente, Intérprete Educacional, Professor de Libras.

(eliminatório)



d) Teste de aptidão física (eliminatório): Nível Fundamental: Agente de Apoio Operacional, Almoxarife, Agente de Segurança Patrimonial. Nível Médio: Agente de Controle de Zoonoses, Agente da Autoridade de Trânsito. Nível Superior: Profissional de Educação Física.

(eliminatório):

Fase objetiva prefeitura de Uberlândia

A prova objetiva contou com quantitativo diferente, veja:

Nível Fundamental: 30 questões

30 questões Nível Médio e Médio Técnico: 45 questões

45 questões Nível Superior cargos com prova Redação: 40 questões

cargos com prova Redação: 40 questões Nível Superior cargos sem prova Redação: 50 questões

Já a prova de redação do concurso da prefeitura de Uberlândia valeu 20 pontos e para ser corrigida precisaria ter no mínimo 15 linhas escritas.

Concursos previstos com vagas em Minas Gerais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Concursos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.