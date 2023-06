prefeitura em São Paulo anuncia edital com 74 vagas + CR

Mais um concurso educação. Dessa vez,a Secretaria Municipal de Educação de Birigui, São Paulo, anuncia edital com 74 vagas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever através do site da organizadora, Vunesp, entre os dias 04 de julho a 03 de agosto de 2023. A taxa é de R$ 98,80.

Vagas concurso educação

Confira a seguir as vagas e cargos ofertados:

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Educador Auxiliar de Oficina Curricular 05 R$ 3.710,27 Educador de CEI 10 R$ 3.368,77 Professor Auxiliar 14 R$ 3.710,27 Professor de Educação Especial CR R$ 4.562,73 Professor de Educação Infantil 10 R$ 3.710,27 Professor I (1º ao 5º ano do

Ensino Fundamental) e de

Educação de Jovens e Adultos

(EJA) 30 R$ 3.710,27 (Ensino Fundamental Regular)/ R$ 2.344,49 (EJA) Professor II de Educação Física 5 R$ 33,79 hora/aula

Requisitos concurso educação

Os requisitos variam a depender do cargo, confira:

Educador Auxiliar de Oficina Curricular : Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Educador de CEI : Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil.

: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil. Professor Auxiliar: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Professor de Educação Especial : Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação ou Pós-Graduação de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas na área de Educação Especial.

: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação ou Pós-Graduação de no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas na área de Educação Especial. Professor de Educação Infantil : Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil.

: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação na Educação Infantil. Professor I: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior, ambas com habilitação nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Professor II de Educação Física: Licenciatura Plena com habilitação na área de Educação Física. Registro no Conselho Regional de Educação Física



Você também pode gostar:

Como serão as provas do concurso educação?

Os candidatos serão avaliados mediantes estas fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos, de caráter classificatório.

A fase objetiva vai acontecer no dia 01 de outubro com a seguite estrutura:

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa – 10 questões; Legislação – 05 questões;

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Pedagógicos – 25 questões.



Os candidatos do concurso educação ainda serão avaliados por meio da prova de títulos. Os documentos serão enviados no período previsto de 02 a 06 de outubro de 2023, a pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 8,00 ou 10,00 pontos, conforme a função.

Outros concursos em São Paulo

Mais um concurso SP. Dessa vez, a prefeitura de São José dos Campos anuncia que abriu edital com vagas para nível médio.

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 19 de julho de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Getúlio Vargas – FGV (https://conhecimento.fgv.br), banca organizadora do certame. A taxa de participação é R$ 67,90

Vagas concurso SP

Ao todo foram disponibilizados dois editais deste concurso SP com 21 vagas imediatas, um para área da educação, outro para saúde. Do total, 11 são destinadas à área da saúde, para os cargos de agente comunitários de saúde (6) e agente de combate às endemias (5), que exigem escolaridade de ensino médio completo e recebem o salário de R$ 2.640.

Já para área da educação são dez vagas para o emprego de agente educador, que requer ensino médio completo. O vencimento é de R$ 2.061,99.

Como serão as provas do concurso SP? A prova objetiva deste concurso SPestá marcada para o dia 24 de setembro. O concurso vai contar com as seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; teste de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório, para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias; avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para todos os cargos; e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.