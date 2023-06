prefeitura em São Paulo anuncia edital com salários acima de R$ 7 mil

Professor III – Área Música: Salário: R$ 3.449 – Carga horária: 24h/aulas- 1 vaga com taxa de 85,15

Sobre as provas concurso público

As provas objetivas serão aplicadas no dia 03 de setembro para todos os cargos. As disciplinas dependem da carreira escolhida. Os nomes são:

Português;

Matemática;

Noções de Informática;

Legislação;

Conhecimentos Específicos.

