prefeitura em São Paulo anuncia edital com salários até R$ 6 mil

Mais um concurso educação! Dessa vez, a prefeitura de Piracaia, São Paulo, anuncia edital com 31 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 28 de junho a 21 de julho, no site da banca organizadora, Instituto Indepac. As taxas são de:

R$ 80,00 para nível superior;

R$ 60,00 para níveis técnico e médio; e

R$ 30,00 para nível fundamental.

Vagas concurso educação

Confira as oportunidades de acordo com a escolaridade:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Diretor de Escola (nível superior) 01 R$

6.000,00 PEB-II – Professor de Educação Física (nível superior) 01 R$

4.119,37 PEB-II – Artes (nível superior) 01 R$

4.119,37 PEB-II – Inglês (nível superior) 01 R$

4.119,37 PEB-II – Língua Portuguesa (nível superior) 01 R$

4.119,37 PEB-II – Música (nível superior) 01 R$

4.119,37 Professor de AEE (nível superior) CR R$

5.491,22 Professor de Educação Básica I (nível superior) 06 R$

3.117,78 Professor de Educação Infantil (nível superior) 04 R$

3.117,78 Professor de Libras (nível superior) 01 R$

5.491,22 Agente de

Organização Escolar (nível médio/técnico) 08 R$

1.583,00 Servente Escolar (nível fundamental) 06 R$

1.371,39

Como serão as provas do concurso educação?

O concurso será dividido em:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova Prática para Servente Escolar – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos (nível superior)– classificatório.



A fase objetiva do concurso educação acontecerá entre os dias: 13 e 20 de agosto de 2023. Sobre o conteúdo, varia a depender do cargo, veja:

Conteúdo para os cargos de nível superior (área de educação):

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 15 Matemática 05 Conhecimentos Específicos 20

Conteúdo para Agente de Organização Escola:

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 Matemática 10 Conhecimentos Específicos 10

Conteúdo para Servente Escolar:

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 15 Matemática 15

O cargo de servente escolar ainda terá prova prática.

Outros concursos em SP

O concurso PM SP ( Polícia Militar de São Paulo) teve edital liberado e chegou com uma novidade. Dessa vez, as provas serão aplicadas também em outros estados.

Essa é uma forma de facilitar o acesso dos candidatos de todo o país ao cargo. É a primeira vez que acontece uma ação como essa.

Lista de estados das provas objetivas

Ao todo serão 14 estados, além do estado de São Paulo. Veja lista:

Belo Horizonte – MG;

Brasília – DF;

Campo Grande – MS;

Cuiabá – MT;

Curitiba – PR;

Florianópolis – SC;

Fortaleza – CE;

Goiânia- GO;

Manaus – AM;

Porto Alegre – RS;

Recife – PE;

Rio de Janeiro – RJ;

Salvador- BA; e

Vitória – ES

Como será a inscrição?

No momento de inscrição, o candidato deverá escolher o local de realização das provas, incluindo 37 cidades do Estado de São Paulo ou 14 capitais citadas acima.

O edital deixa claro também que a escolha do local de realização das provas objetivas e discursivas refere-se apenas a esta etapa do concurso. Sobre as demais etapas, poderão acontecer em qualquer outra cidade.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 26/06 a 27/07/2023, através do portal da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 65.

Vagas concurso PM SP Ao todo são 2.700 vagas que tem como requisito de escolaridade, nível médio. Sobre remuneração, os valores salariais são: Padrão no valor de R$ 2.033,27

Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), previsto na Lei nº 10.291/68, no valor de R$ 2.033,27 ; e

; e Insalubridade, prevista na Lei Complementar nº 432/85, com alterações da Lei Complementar nº 1.179/12, no valor de R$ 785,67. Requisitos concurso PM SP Os requisitos são: Ser brasileiro;

Ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1.55 cm, se mulher e 1.60 cm, se homem;

Nível médio de formação; e

Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E” Como serão as provas? A fase objetiva do concurso PM SP vai acontecer no dia 17 de setembro. As etapas do certame são: Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório Disciplinas concurso PM SP Na etapa principal serão cobradas 60 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Interpretação de texto (20 questões);

Matemática (15 questões);

Conhecimentos Gerais (15 questões); História Geral História do Brasil Geografia Geral Geografia do Brasil Atualidades

Noções básicas de Informática (5 questões);

Noções de Administração Pública (5 questões) Constituição Federal Constituição do estado de São Paulo Lei de Acesso à Informação DECRETO nº 58.052/12.

Veja aqui mais detalhes do concurso