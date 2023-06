Prefeitura na Bahia abre edital com 114 vagas para todos os níveis de escolaridade

Uma prefeitura na Bahia abriu mais de 100 vagas para todos os níveis de escolaridade. O município de Nazaré anuncia oportunidades para fundamental, médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 26 a 30 de junho de 2023, das 08h às 14h, na sede provisória da Secretaria Municipal de saúde da Policlínica Municipal de Nazaré, na rua Dr. Milton Costa, bairro da Muritiba.

Vagas prefeitura na Bahia

Veja a seguir a lista de vagas de acordo com o cargo:

Enfermeiro (13)

Enfermeiro Especialista (3)

Odontólogo (9)

Médico Clínico Geral (6)

Médico Plantonista (1)

Médico Pediatra (1)

Médico Ultrassonografista (1)

Médico Neurologista (1)

Médico Cardiologista (2)

Médico Radiologista (Cr)

Médico Psiquiatra (1)

Médico Urologista (Cr)

Médico Ortopedista (1)

Fisioterapeuta (4)

Nutricionista (1)

Psicólogo (2)

Educador Físico (2)

Assistente Social (2)

Fonoaudiólogo (1)

Biomédico (1)

Técnico de Enfermagem (13)

Técnico em Radiologia (1)

Terapeuta Ocupacional (1)

Oficineiro (2)

Condutor SAMU (5)

Técnico de Enfermagem SAMU (4)

Auxiliar de Consultório Dentário (4)

Motorista categoria B (4)

Motorista categoria D (4)

Auxiliar Administrativo (12)

Auxiliar de Serviços Gerais (12)

O contrato administrativo de trabalho terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.

Como serão as provas?

O concurso da prefeitura na Bahia terá processo avaliativos diferentes, a depender do cargo, por exemplo, por meio de avaliação de títulos, teste aptidão física para Condutores do SAMU e Técnico de Enfermagem do SAMU e prova prática para os Condutores do SAMU.



Você também pode gostar:

Para os Condutores do SAMU o teste de aptidão física está previsto para ser realizada no dia 11 de julho e para o cargo de Técnico de Enfermagem do SAMU será no dia 12 de julho de 2023. Já a prova prática vai acontecer entre os dias 13 e 14 de julho.

Clique aqui e acesse o edital.

Concurso previstos na Bahia

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Concursos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.

No que se refere aos editais de órgãos ambientais como ICMBio, terão convocação de excedentes. É importante pontuar que os novos certames serão para nível superior.

É válido destacar que os editais que forem autorizados ainda em junho serão liberados ainda este ano. Os que não forem listados nos dias subsequentes, ficarão para 2024.