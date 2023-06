prefeitura na Paraíba anuncia edital com 142 vagas para diversos cargos

Mais um concurso público no Nordeste. Dessa vez, uma prefeitura da Paraíba, cidade de Santa Rita, anuncia o total de 142 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até as 17h do dia 25 de julho de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.eplconcursos.com.br. Será cobrada taxa de participação no valor único de R$ 18,75.

Os interessados em solicitar isenção poderão fazer o pedido até às 17 horas desta sexta-feira, 30 de junho. Será permitido para candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional.

Vagas concurso público

São 142 vagas para os seguintes cargos:

Assistente Social (4)

Odontólogo (9)

Enfermeiro – PSF (8)

Farmacêutico (4)

Fisioterapeuta (3)

Médico Alergologista (2)

Médico Angiologista (2)

Médico Cardiologista (3)

Médico Cirurgião Geral (2)

Médico Colpocopista (1)

Médico Dermatologista (2)

Médico Gastroenterologista (2)

Médico Ginecologista (2)

Médico Infectologista (2)

Médico Mastologista (1)

Médico Neurologista (2)

Médico Neuropediatra (1)

Médico Otorrino (2)

Médico Pediatra (6)

Médico Pneumologista (2)

Médico PSF (21)

Médico Psiquiatra (5)

Médico Reumatologista (2)

Médico Urologista (2)

Médico Veterinário (3)

Técnico de Raio-X para Odontologia (2)

Médico do Trabalho – IPREV (1)

Médico Clínico Geral (9)

Médico Cardiologista, Ortopedista, Psiquiatra ou Auditor em Saúde – IPREV (1)

Agente Administrativo Previdenciário (2)

Auditor Municipal de Controle Interno (2)

Técnico Municipal de Controle Interno (1)

Nutricionista (2)

Psicopedagogo (4)

Psicólogo (5)

Assistente Administrativo (7)

Fiscal Ambiental (2)

Engenheiro Civil (2)

Agente Municipal de Trânsito (3)

Auditor Fiscal de Tributos (1)

Arquiteto (1)

Topógrafo (1)

Técnico em Edificações (1)

Fiscal/Inspetor de Obras (2)

Como serão as provas do concurso público?

As provas objetivas neste concurso público estão marcadas para 03 de setembro e serão 65 questões nas seguintes disciplinas:



10 questões de língua portuguesa;

10 questões de matemática;

10 questões de informática;

35 questões de conhecimentos específicos.

Vale lembrar que a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas ocorre no dia 04 de setembro pelo endereço eletrônico do concurso e os resultados sairão no dia 09 de novembro.

Concursos com vagas previstas para Paraíba

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Concursos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.

No que se refere aos editais de órgãos ambientais como ICMBio, terão convocação de excedentes. É importante pontuar que os novos certames serão para nível superior.

É válido destacar que os editais que forem autorizados ainda em junho serão liberados ainda este ano. Os que não forem listados nos dias subsequentes, ficarão para 2024.

Dessa forma, as 4.436 vagas autorizadas terão seus editais publicados até dezembro de 2023.