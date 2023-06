Premier League e Chelsea pressionam por Valverde, e é assim que ele responde a esse interesse

Fede Valverde está curtindo suas férias no Uruguai após o auge da temporada nacional.

No entanto, enquanto o Real Madrid meio-campista esteve no Uruguai para inaugurar um novo campo de treinamento que levará seu nome no Ciudad Deportiva de Peñarol, foi obrigado a responder mais perguntas sobre seu futuro.

Rumores recentes ligando o meio-campista a Chelsea o colocaram de volta no centro das atenções, o que não é algo que ele deseja.

“Não, não. Estou em Real Madrid” Valverde disse a repórteres locais.

“Eu tento aproveitar e saborear cada momento.

“Quero deixar minha marca Real Madrid, o melhor clube do mundo. além de continuar conquistando títulos para a torcida.

Está provado que a Premier League tem um toque de sirene para alguns jogadores de futebol, mas Valverde mostrou mais uma vez a sua índole madridista ao rejeitar ligações a Chelsea.

Ele também teve a oportunidade de falar sobre Karim Benzemaa despedida do brasileiro, que pegou de surpresa quem estava na capital espanhola.

“Correu bem, não se fez muito porque foi tudo muito rápido, foi antes do último jogo e só tenho a agradecer-lhe por tudo o que deu ao Real Madrid e a mim com seus conselhos como capitão”, concluiu.