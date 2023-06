Presente geral, inscrição no CADÚNICO pode garantir renda de quase R$1.500 HOJE (22/06)

Você já ouviu falar no termo Cadúnico? Trata-se de um cadastro gerido pelo Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no Brasil.

É a partir das informações contidas nesta lista que o poder executivo pode selecionar usuários para programas de caráter social como é o caso do Bolsa Família e do Auxílio Gás nacional.

Em resumo, o Cadúnico é uma espécie de porta de entrada para vários benefícios sociais. O cidadão que faz parte desta lista não está automaticamente garantido em nenhum destes projetos. Mas ao entrar no sistema, ele passa a entrar no radar do Governo Federal, e aumenta as suas chances de conseguir uma ajuda em um momento de dificuldade.

Mesmo que não exista garantia de recebimento, o cidadão que faz parte do Cadúnico passa a ter a chance de ganhar os R$ 109 a cada dois meses do Auxílio-gás nacional, ou até mesmo os R$ 1.420 pagos pelo Bolsa Família para parte dos seus usuários. Deste modo, a dica é entrar neste cadastro o quanto antes para não perder tempo.

Quem pode entrar no Cadúnico?

Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, nem todo mundo tem direito de entrar no sistema do Cadúnico. Esta é uma possibilidade destinada apenas aos seguintes grupos:

Famílias que tenham renda mensal per capita de até meio salário mínimo;

Pessoas em situação de rua – sejam sozinhas ou com a família;

Grupos familiares que, no total, tenham renda mensal de até três salários mínimos;

Pessoas que moram sozinhas – respeitando o valor total de renda mensal;

Famílias com renda superior a três salários mínimos que tenham vínculos ativos com programas sociais nas três esferas governamentais.

Como entrar no Cadúnico?

Se você se encaixa em um dos grupos citados acima, o próximo passo é entrar em contato com a prefeitura da sua cidade. Embora a lista em questão seja gerida pelo Governo Federal, a responsabilidade específica do processo de seleção é de cada gestão municipal.

Normalmente, as prefeituras indicam que a inscrição ocorre nos chamados Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Contudo, é importante entrar em contato antes de fazer uma visita porque algumas gestões municipais exigem uma espécie de agendamento prévio para este atendimento.



Quais documentos exigidos para inscrição no CadÚnico?

Recentemente, o Governo Federal atualizou a lista de documentos que precisam ser levados no momento da inscrição no Cadúnico. Confira abaixo:

Para família com responsável familiar

Documentos do responsável familiar:

CPF, de preferência; ou

Título de eleitor;

Documento de identificação com foto; e

Comprovante de endereço ou, se não tiver, declaração de residência assinada pelo responsável familiar

Demais componentes da família, apresentar um dos seguintes documentos:

CPF, de preferência;

Título de eleitor;

Certidão da nascimento ou casamento;

Carteira de identidade ou carteira de trabalho

Para famílias com responsável legal

Documentos do responsável legal:

CPF; e

Documento que comprove a representação legal

Da pessoa representada:

CPF, de preferência; ou

Título de eleitor;

Documento de identificação com foto; e

Comprovante de endereço ou, se não tiver, declaração de residência assinada pelo responsável familiar.

Demais componentes da família devem apresentar um dos seguintes documentos:

CPF, de preferência;

Título de eleitor;

Certidão de Nascimento ou casamento;

Carteira de identidade ou carteira de trabalho.

Pagamento de R$ 1.420; como receber?

Mas afinal, quem vai poder receber os R$ 1.420? Como dito, a simples entrada no sistema do Cadúnico não garante o recebimento de nenhum benefício social. Mas quem está na lista passa a ter mais chances de fazer parte do Bolsa Família do Governo Federal. Dentro deste programa, existe a possibilidade de receber R$ 1.420 por mês. Contudo, este valor só é pago para as famílias com 10 integrantes.