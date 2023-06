Presidente do BKFC diz que as compras do BKFC 41 PPV ficaram abaixo das expectativas, afirma que o evento teve mais de 700.000 streams ilegais

O presidente do BKFC, David Feldman, admite que o BKFC 41 ficou aquém das expectativas financeiramente, mas acredita que agora sabe o porquê.

Em abril, Feldman arriscou muito ao montar o BKFC 41, chegando a refinanciar a própria casa para ajudar a custear o evento e atrair grandes nomes do card: Mike Perry, Luke Rockhold, Eddie Alvarez e Chad Mendes. Para Feldman, a esperança era que ele pudesse criar o maior card de luta da história promocional e usá-lo como uma plataforma de lançamento para o crescimento de sua empresa. Segundo a maioria dos relatos, ele conseguiu; no entanto, agora que todos os números estão disponíveis, Feldman admite que nem tudo foi perfeito.

“Esperávamos fazer mais pay-per-views do que fizemos”, disse Feldman Desbloqueando a gaiola. “Ainda assim nos saímos bem. Fizemos seis dígitos em pay-per-views, um pouco acima de seis dígitos, o que foi muito, muito bom para nós. No entanto, projetamos fazer quase o dobro disso e, na verdade, acabei de receber um relatório hoje que diz que encontraram 734.000 streams ilegais desse evento.

“Então eu nem estou chateado. São 734.000 pessoas que assistiram a este evento, além das pessoas que o compraram. Tivemos mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos assistindo a este evento ao vivo. Inacreditável para nós.”

Feldman não é o único promotor de lutas a lutar contra a pirataria na internet. Alguns anos atrás, a pirataria era uma das maiores preocupações do presidente do UFC, Dana White, com o UFC estimando que resulta em cerca de US$ 30 milhões perdidos por ano. Como White, Feldman tem algumas preocupações sobre como a pirataria pode afetar a promoção no futuro, mas, por enquanto, ele está mais disposto a comemorar os pontos positivos, como o fato de tantas pessoas sintonizarem.

“Agora só temos que nos preocupar em como vamos combater isso quando precisarmos monetizá-lo mais”, disse Feldman. “Não precisávamos monetizá-lo para aquele evento, só precisávamos divulgá-lo. Tínhamos que ter pessoas assistindo, tínhamos que ter pessoas falando sobre isso. A percepção foi tudo para aquele evento e nós explodimos as portas de tudo. Então, receber esse relatório hoje realmente me fez sentir muito bem, porque eu estava me perguntando por que não fizemos tantas compras quanto projetamos, mas agora sei o porquê.”

Enquanto isso, Feldman e BKFC estão a todo vapor. Em conversa com o MMA Fighting em maio, Feldman revelou que já está trabalhando na montagem de mais um grande evento para setembro.

“Estamos organizando uma superluta aqui em setembro, espero que seja ainda maior do que a que acabamos de fazer em Denver”, disse Feldman. “Queremos manter o ritmo. Eu não quero ser a promoção onde é como, ‘Só houve uma promoção e acho que é o BKFC que já fez algo assim antes, mas eles vão continuar ou serão a maravilha de um hit? ‘ Não seremos aquela maravilha de um só sucesso.

“Estamos jogando tudo o que temos nisso e achamos que podemos ter uma ótima corrida pelo BKFC nos próximos três a cinco anos.”

Esperançosamente, essa corrida envolverá mais algumas pessoas pagando pelos eventos.