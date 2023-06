Preso por duplo assassinato ataca advogado em tribunal da Flórida

Joseph Zieler estava algemado e cercado por oficiais de justiça no tribunal do condado de Lee quando se voltou para seu advogado, Kevin Shirley para sussurrar algo.

Quando Shirley se inclinou com o ouvido para ouvir, Zieler de repente deu-lhe uma cotovelada no rosto … e foi aí que o inferno começou. Confira o vídeo … dois oficiais de justiça imediatamente pularam em Zieler e o jogaram no chão.