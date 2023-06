Prévia de jogos de azar do UFC Vegas 74: Kai Kara-France pode aproveitar sua posição como atração principal?

Após um hiato de uma semana, o UFC está de volta e pronto para começar sua programação de verão. Com eventos planejados para cada um dos próximos 13 fins de semana consecutivos, tudo começa no sábado com UFC Vegas 74encabeçado pelo primeiro evento principal peso mosca sem título desde agosto de 2017. O confronto entre Kai Kara-França e Amir Albazi é fundamental na divisão de 125 libras, e também há outras 12 lutas acontecendo, então vamos direto ao assunto.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC

Apostas Diretas

Kai Kara-França, -110

A última vez que vimos Kara-France, ele perdeu a luta pelo título interino contra o agora indiscutível campeão Brandon Moreno. Foi a segunda vez que Moreno venceu Kara-France e expôs a principal luta do lutador neozelandês em sua carreira: ele sempre fica aquém quando enfrenta os melhores dos melhores. Mas Amir Albazi é desse mesmo tipo? Eu não tenho certeza.

Albazi tem um histórico excelente e se mostrou muito promissor, mas não enfrentou quase a oposição que Kara-France enfrentou e perdeu para o melhor cara com quem já lutou, Jose Torres. Em pé, não acredito que o Albazi seja tão poderoso ou habilidoso quanto o Kara-France, e o KKF tem um wrestling defensivo extremamente bom. Esta é uma luta em que Kara-France deve mostrar a Albazi que há níveis no jogo e ele está um degrau acima.

Andrei Arlovski+115

Arlovski é a maravilha sem idade. Segundo de todos os tempos em lutas no UFC (atrás apenas de Jim Miller), Arlovski fez sua estreia no UFC em 2000! E aqui está ele, ainda rolando com os socos e misturando-se com a oposição peso-pesado de baixo nível, ganhando mais vezes do que perdendo. Arlovski venceu sete de suas últimas 10 lutas, todas por decisão, e tem boas chances de acertar oito de 11. Mayes não é o tipo de atleta explosivo que incomodou o ex-campeão dos pesos pesados ​​nos últimos anos, e acabamos de ver Augusto Sakai usa um ataque de agarramento para impedi-lo em fevereiro. Arlovski se destaca nesse mesmo estilo de luta e ainda tem conhecimento suficiente para evitar que algo importante volte contra ele.

Normalmente eu diria apostar em Arlovski por decisão, mas Vegas pegou sua propensão para vitórias esmagadoras, então a linha não é muito melhor. É melhor comprar a segurança de saber que qualquer vitória é uma vitória e levar “The Pitbull” direto.

Foto de Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Prop Bets

Tim Elliot para Vencer por KO/TKO/DQ ou Finalização, +400

Lembra-se de duas semanas atrás, quando Mackenzie Dern pisou no freio de Angela Hill e depois disse que era porque ela pegou toda a raiva de sua difícil vida pessoal e a descarregou em Hill? Bem, caso você tenha perdido, Tim Elliott também tem lidado com algumas circunstâncias pessoais muito difíceis nos últimos meses, então estamos apostando que ele fará o mesmo, apenas conseguindo o final.

Sim, Victor Altamirano foi finalizado apenas uma vez como profissional, e sim, seis das sete vitórias de Elliott no UFC foram por decisão, mas isso não importa. Este é um homem movido por um tipo diferente de energia neste fim de semana, e estou cavalgando com ele.

Alex Cáceres/Daniel Pineda para Vencer por Finalização, +185

O evento co-principal no sábado deve ser um pouco divertido. Tanto Caceres quanto Pineda são lutadores desconexos e de alto ritmo, com falhas claras que bons oponentes podem explorar. Principal entre essas falhas? Defesa de submissão. Ambos os homens são lutadores habilidosos, mas também são bastante aproveitados. Sete das 13 derrotas da carreira de Cáceres foram por finalização, e esse número é seis das 14 de Pineda. Some-se a isso que Pineda tem 19 vitórias por finalização e Caceres tem sete, e há uma boa chance de o grappling correr mal para um deles.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Aposta da Semana

Kai Kara-France/Amir Albazi Mais de 1,5 Rounds, -425

KKF e Albazi passaram de 1,5 rounds em nove de suas 13 lutas combinadas no UFC. Os dois homens são lutadores agressivos e perigosos, mas também duráveis ​​e, do jeito que essa luta vai se desenrolar, é provável que demore um pouco mais.

Elise Reed/Jinh Yu Frey Vai para Decisão, -225

Quatro das seis vitórias de Reed na carreira foram por decisão. Oito das 11 vitórias de Frey na carreira também foram por decisão, e ela não finaliza uma luta desde 2014. Simplificando, nenhuma dessas mulheres é uma grande finalizadora e isso é o suficiente para se sentir confiante nesta.

Parlay estes dois melhores juntos para -128 probabilidades.

Foto de Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Tiro Longo da Semana

Muin Gafurov +105, Muhammadjon Naimov +370

Estamos apostando em truques completos esta semana, e você pode me culpar? No momento em que escrevo isso, o UFC atualmente tem dois lutadores do Tadjiquistão no elenco, ambos no peso leve. Mas na noite de sábado, esse número dobrará quando Muin Gafurov e Muhammadjon Naimov fizerem suas estreias promocionais em 135 e 155, respectivamente.

Quando foi a última vez que algo assim aconteceu? Dois lutadores, do mesmo país sub-representado, mas em campos diferentes, fazendo sua estreia no mesmo card? Se este não é o primeiro, é definitivamente raro.

Gafurov realmente tem uma chance real de vencer e, embora Jamie Mullarkey deva vencer Naimov, ele bate forte e Mullarkey não é o lutador mais consistente do mundo. Coisas mais loucas aconteceram, e esta é apenas uma diversão para torcer.

Acumule essas duas apostas juntas para +863 chances.

Embrulhar

Tiramos uma semana de folga, mas tivemos uma exibição sólida na semana anterior, então vamos aproveitar as coisas enquanto começamos a nos preparar para o UFC 289 na próxima semana.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de jogos de azar online em sua região antes de fazer apostas esportivas online.