Prévia do Bellator 297, UFC Vegas 75 e PFL 5: Qual promoção tem a melhor escalação neste fim de semana?

Haverá muita ação de artes marciais mistas neste fim de semana de três das maiores promoções do planeta com Bellator 297 e PFL 5 na sexta-feira, enquanto o UFC retorna ao APEX na noite de sábado. Qual carta terá mais a sua atenção?

Mike Heck e Jose Youngs, do MMA Fighting, visualizam o Bellator 297, UFC Vegas 75 e PFL 5, e defendem que o Bellator tem a melhor escalação dos três – que inclui Vadim Nemkov x Yoel Romero no evento principal pelo título dos meio-pesados , enquanto Patricio Pitbull buscará se tornar um campeão de três divisões do Bellator ao desafiar Sergio Pettis pelo título do peso galo. Eles também discutirão o evento UFC Fight Night de sábado, encabeçado por Marvin Vettori x Jared Cannonier, por que esse é o tipo de evento principal que o UFC deveria fazer com mais frequência, o card sendo muito bom em comparação com as ofertas anteriores do APEX, a próxima temporada regular do PFL evento, Larissa Pacheco não foi atração principal e muito mais.

