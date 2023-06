Prévia do UFC 289: essa é a última luta de Amanda Nunes? Mais Oliveira x Dariush, mais

Amanda Nunes entrará no octógono pela 18ª vez em sua carreira no UFC neste sábado, no retorno da organização ao Canadá, mas os fãs poderão testemunhar isso pela última vez quando ela colocar em jogo o cinturão peso-galo contra Irene Aldana na luta principal do UFC 289?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem as questões candentes na véspera do evento pay-per-view do UFC em junho, detalham a luta, Aldana é uma escolha popular e muito mais. Além disso, eles vão discutir as apostas no incrível co-luta principal dos pesos leves entre Charles Oliveira e Beneil Dariush, Dana White soltando o “vamos ver” ao ser perguntado se o vencedor lutará contra Islam Makhachev pelo próximo título, o banger discreto do cartão e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC 289 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.