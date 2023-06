Prévia do UFC Jacksonville: Ilia Topuria é o futuro do peso-pena?

O UFC chega ao ar pela segunda vez em 2023 na tarde de sábado – e um dos jovens talentos mais empolgantes do peso-pena está no centro do palco.

Shaun Al-Shatti do MMA Fighting, Alexander K. Lee e José Youngs estão de volta para quebrar o UFC Jacksonville de todos os ângulos, incluindo o intrigante headliner de 145 libras entre Josh Emmett e Ilia Topuria. Qual é a posição de Topuria entre os melhores candidatos do peso-pena do esporte e ele está destinado a ser um candidato ao título do UFC? Emmett pode se recuperar de seu recente revés contra Yair Rodriguez e montar outra corrida pelo cinturão aos 38 anos? A turma aborda esses assuntos, além do co-headliner peso mosca entre Amanda Ribas e Maycee Barber, o estado dos shows do ABC do UFC e muito mais do UFC Jacksonville.

Assista ao show de prévia do UFC Jacksonville acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.