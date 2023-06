Prévia do UFC Vegas 74: Amir Albazi vai dar o salto contra Kai Kara-France?

O que antes era considerado impossível de repente é uma realidade – sim, os pesos-moscas estão realmente no centro das atenções em um evento principal sem título do UFC pela primeira vez em seis anos!

Shaun Al-Shatti, Jed Meshew e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, estão de volta para analisar o UFC Vegas 74 de todos os ângulos, incluindo a principal luta peso-mosca de sábado entre Kai Kara-France e Amir Albazi. Onde Albazi se classifica entre os melhores candidatos na divisão de 125 libras e ele pode dar o salto para a disputa pelo título? Onde Kara-France se encaixa na hierarquia dos pesos-mosca após sua derrota pelo título interino e uma chance pelo título está potencialmente em jogo para qualquer um dos headliners? A turma aborda esses tópicos e muito mais no UFC Vegas 74.

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 74 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.