Previsão do Weekend MMA Gambling: Patricio Pitbull pode ganhar um terceiro título no Bellator 297?

UFC 289 está nos livros, mas o mundo do MMA não está desacelerando por um momento, pois neste fim de semana temos uma cabeçada tripla, com UFC, Bellator e PFL todos dando shows. O maior do grupo é Bellator 297 com duas disputas de cinturão, uma delas com chance de ser um grande momento histórico para o esporte. No co-evento principal, patrick pitbull desafios Sérgio Pettis pelo título peso-galo do Bellator – e a chance de se tornar o primeiro campeão de três divisões no MMA. Além disso, temos uma luta pelo cinturão dos meio-pesados ​​entre Vadim Nemkov e Yoel Romero, e uma série de outras grandes lutas em todas as três promoções. Então, com tudo isso dito, vamos direto para as melhores apostas do fim de semana.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Apostas Diretas

Sérgio Pettis, +155

Vamos começar de cima: não acho que Patricio Pitbull possa fazer história.

Pitbull é um lutador excepcional e, verdade seja dita, ele provavelmente é um peso galo natural, mas há um problema: ele nunca lutou lá antes. Aos 35 anos, você costuma ver os lutadores começarem a subir de peso, porque o corte está ficando muito difícil. Em vez disso, Pitbull agora vai cortar 10 libras adicionais para competir em uma categoria de peso totalmente nova (uma mais difícil). É uma grande aposta. Lembra o que aconteceu com TJ Dillashaw quando ele decidiu cortar para o peso mosca? Ou que tal José Aldo, que fez uma jogada parecida no peso-galo? Aldo (que é melhor lutador que Pitbull) lutou na estreia no peso-galo, porque leva tempo para se ajustar. Os oponentes são mais rápidos, lutar com um corte maciço é mais difícil e você simplesmente não está acostumado com tudo em geral. Essa é a preocupação aqui.

Grande parte do sucesso da carreira de Pitbull veio como resultado de ter uma vantagem de velocidade e, ao mesmo tempo, ser muito capaz defensivamente. Essa vantagem de velocidade se foi nesta luta. Sim, ele terá poder sobre Pettis, mas não atingirá Michael Chandler – ele terá que encontrar maneiras de pousar em um cara dando ângulos, movendo-se e chutando-o um monte. Pitbull pode vencer, mas com tantas incógnitas, gosto de Pettis como uma jogada de valor.

Phil Davis+155

Outra aposta do Bellator que adoro é Phil Davis sobre Corey Anderson. É justo dizer que, ao longo de sua carreira, subestimei o Anderson, mas esta parece ser uma luta muito difícil para ele vencer. O jogo de Anderson depende muito de sua habilidade de marcar quedas e ditar a luta; para ser franco, isso não está acontecendo contra Davis, que é um lutador muito melhor. Em vez disso, Anderson será forçado a uma luta de kickboxing. ou Davis será o único a marcar as quedas. Davis não é um grande striker de jeito nenhum, mas sua distância absurda e seu jogo de chute provavelmente lhe dão vantagem ali, e se ele marcar quedas, ele está vencendo em uma caminhada. Eu gosto do valor em Davis.

Vetores de Marvin-115

Lá no UFC, gosto muito das chances do Vettori vencer o Jared Cannonier. Vettori é um dos principais lutadores de pressão do MMA. Com um queixo que não dá para quebrar de martelo e excelente cardio, Vettori vai marchar sem parar, ganhando volume e buscando as quedas. Essa é uma receita para o sucesso contra Cannonier, que depende muito de chutes nas pernas e socos poderosos, não é o melhor lutador defensivo e está ficando velho. Há um mundo onde Cannonier tem sucesso cedo, mas Vettori não vai desistir de vir, e é assim que ele vence. Pense nisso como a luta de Cannonier com Sean Strickland, só que ainda mais de Vettori. Ame o valor aqui.

Prop Bets

Carlos Hernández/Denys Bondar Menos de 2,5 rodadas, +140

Com todo o respeito, não tenho uma opinião muito elevada do Carlos Hernandez como lutador. Bondar, por outro lado, pode não ser o melhor lutador, mas acho que ele é decente. Mais importante, Bondar é um finalizador. Todas as 16 vitórias de sua carreira vieram por paralisação, 10 no primeiro turno. Acho que ele sabe fazer quedas e finalizar, seja no soco, ou mais provavelmente na finalização.

Aposta da Semana

Vadim Nemkov, -560

Nemkov enfrenta Yoel Romero no evento principal do Bellator 297 e, apesar de ser um dos maiores torcedores de Romero, Nemkov com certeza vai vencer. Romero tem 46 anos e, embora isso possa ser semelhante a 30 para os mortais comuns, o Pai Tempo ainda exige o que lhe é devido. Realisticamente, Romero não consegue manter nenhum tipo de ritmo alto nesta fase e, em vez disso, passa muitas lutas gerenciando o cardio e procurando explosões momentâneas. É uma estratégia inteligente para alguém que é limitado, mas ainda é limitado, e se ele não conseguir o figurão, ele perde a rodada. É uma maneira difícil de ter sucesso, principalmente contra um lutador durável e completo como Nemkov.

Vettori/Cannonier Mais de 1,5 Tiros, -650

Cannonier só foi finalizado duas vezes em sua carreira e nunca no peso médio. Vettori nunca foi terminado. Com exceção de uma casca de banana, esta definitivamente vai se atrasar.

Arman Tsarukyan -3,5 Pontos, -500

Para quem não sabe, as apostas em pontos são como uma aposta em qualquer outro esporte: obter a pontuação total entre os três juízes. Esta aposta diz que Tsarukyan vencerá por quatro ou mais pontos, ou seja, ele vencerá por finalização ou 30-27 scorecards. Não tenho certeza se preciso expandir este. Joaquim Silva simplesmente não está ao nível de Tsarukyan. Ele é um futuro campeão e deve se mostrar como um neste fim de semana.

Larissa Pacheco-1150

Pacheco acabou de vencer Kayla Harrison. Você acha que ela vai perder para Amber Leibrock? Vamos lá cara!

Acumule essas três apostas juntas para -130 chances.

Tiro Longo da Semana

Marvin Vettori para vencer na rodada 5, +4000

Como mencionado acima, é extremamente provável que essa luta dure muito e provavelmente até vá para o placar. Mas sempre há a chance de que não seja o caso. Vettori não é muito finalizador, mas está em uma posição em que precisa fazer uma declaração para voltar à disputa pelo título e, com 25 minutos de pressão e controle por cima, ele tem chance de fazer isso acontecer. À medida que essa luta se arrasta, Cannonier vai ficando cada vez mais cansado e, como diz o velho ditado, “a fadiga torna todos nós covardes”. Uma paralisação tardia está em jogo aqui para Vettori, e essas são algumas chances apetitosas.

Embrulhar

Tiramos o UFC 289 porque, para ser franco, eu não tinha muitas apostas pelas quais me sentia bem. Não é o caso esta semana, pois com três promoções diferentes travando lutas, foi fácil encontrar jogadas para este fim de semana. Esperemos que dê certo.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

