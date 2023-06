Previsões do UFC 289 – Luta de MMA

Amanda Nunes caminha para um futuro incerto.

Claro, é perfeitamente possível que o evento principal do UFC 289 de sábado seja apenas um negócio normal para “A Leoa”: ela chega, ela vê, ela conquista. Tirando uma derrota impressionante para Julianna Peña em seu primeiro encontro (que Nunes enfaticamente vingou no segundo), Nunes tem sido inequivocamente a pior mulher do planeta competindo em 135 libras e subindo pelo menos nos últimos cinco anos e poucos ficariam surpresos se isso continuar quando ela enfrentar Irene Aldana.

A luta principal do retorno do UFC ao Canadá não teve destaque por vários motivos (Aldana entrou em cena para substituir Peña em cima da hora, o domínio infalível de Nunes, o fato de que o peso-galo e o peso-pena são um deserto quando se trata de desenvolver contendores, nós poderia continuar), o que é decepcionante, especialmente quando você considera que Aldana é um cachorro vivo no papel. Você tem a sensação de que, mesmo que ela viesse a perturbar Nunes neste fim de semana, não teria o mesmo choque de quando Peña interrompeu temporariamente a corrida pelo título de Nunes.

De qualquer forma, uma parte dos fãs e da mídia elegeu a co-luta principal dos leves entre o ex-campeão do UFC Charles Oliveira e Beneil Dariush como a luta mais intrigante da noite. Um banger infalível enquanto durar, só podemos esperar que o UFC faça a coisa certa e conceda ao vencedor desta uma chance pelo título em um futuro próximo.

Em outra ação do card principal, o prospecto meio-médio canadense Mike Malott luta contra Adam Fugitt, Dan Ige e Nate Landwehr se enfrentam em uma luta peso-pena projetada para gerar fogos de artifício, e os veteranos peso-médio Marc-Andre Barriault e Eryk Anders abrem a escalação do pay-per-view.

O que: UFC 289

Onde: Rogers Arena em Vancouver, Colúmbia Britânica.

Quando: Sábado, 10 de junho. O card começa com duas lutas preliminares no ESPN+ às 19h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

Amanda Nunes vs. Irene Aldana

Se você está prestando atenção a qualquer um dos especialistas da mídia na preparação para o evento principal do UFC 289 – caramba, você ouvirá isso do MMA Fighting quando ouvir o programa de pré-visualização acima – você definitivamente notará uma tonelada de apoio à desafiante Irene Aldana. Seu caminho para uma disputa de cinturão definitivamente foi estranho (desde maio de 2019, Aldana tem apenas uma vitória em uma luta oficial do peso galo, as outras vieram em uma luta programada de peso casado, duas lutas em que o oponente de Aldana perdeu o peso e uma luta em que Aldana perdeu o peso). peso), mas ela é vista como uma potencial adversária de Amanda Nunes há tanto tempo que houve poucas reclamações quando ela foi chamada para substituir Julianna Peña.

E eu entendo, a Aldana tem um tamanho bom para a categoria, um ótimo cardio, e se for de tape, ela é a melhor striker. Mesmo o diferencial de poder não é tão amplo, já que Aldana embala bastante pop em seus socos. A grande dúvida que todos têm é como Aldana vai lidar com o grappling de Nunes.

Aldana não é um alvo fácil no chão de jeito nenhum, mas ela é uma lutadora ofensiva melhor do que defensiva. Se alguém com as habilidades de Nunes a derrubar, pode acabar rápido. Ou Nunes poderia neutralizá-la como fez com Germaine de Randamie, que não é uma comparação estilística ruim com Aldana. A melhor chance que Aldana tem é usar seu controle de alcance e distância para evitar que Nunes chegue perto, porque qualquer rodada que vá para o tatame é uma rodada que Nunes vence.

Para mim, a única questão que resta é se o Nunes pode afastar o Aldana ou se isso vai para uma decisão. Acho que a Aldana luta pela vitória moral, com o Nunes a fazer mais uma defesa do título e a deixar-nos a pensar que desafios lhe restam.

Escolha: Nunes

Charles Oliveira x Beneil Dariush

Isso vai ser selvagem.

Primeiras coisas primeiro, para vocês jogadores lá fora (nunca aposte no MMA!), pegue o under. Beneil Dariush teve seu quinhão de guerras convincentes de três rounds, mas Charles Oliveira foi longe apenas uma vez nos últimos oito anos. Esses dois querem o cinturão dos leves e vão tirar o adversário definitivamente para isso.

Egoisticamente, eu adoraria ver esse confronto ir longe porque os dois homens são verdadeiros mestres em misturar as artes marciais e em finalizar de várias maneiras. Oliveira é o finalizador mais talentoso da história do UFC, mas Dariush está lá em cima como um dos melhores lutadores de chão até 155 libras. E o Oliveira tem sido mais suscetível a bater do que o Dariush, não vamos esquecer.

Nos pés, nenhum dos dois jamais foge de uma briga, muitas vezes em detrimento deles, então, se tudo se resume a swangin ‘e bangin’, eles vão ficar no bolso e disparar. Meu cérebro me diz que Dariush é um pouco melhor do ponto de vista técnico, mas isso não importa muito quando você tem “do Bronx” marchando para frente e cuspindo fogo.

Ouça, eu estava na frente do movimento de Oliveira durante toda a sua corrida ao título, seu reinado, e até previ que ele venceria Islam Makhachev e tiraria Khabib Nurmagomedov da aposentadoria (nem todos podem ser vencedores, pessoal) e Eu não estou pronto para este passeio terminar ainda. Dê-me Oliveira por nocaute, Round 2.

Escolha: Oliveira

Mike Malott contra Adam Fugitt

Mike Malott, este é o seu momento.

Não é à toa que o UFC colocou Malott como o lutador canadense mais alto do card. Ele é alérgico a decisões, esteve bem em duas aparições no UFC até agora e tem o que é preciso para ser um jogador na divisão de 170 libras. Ele provavelmente está a uma luta de conseguir um avanço sério na competição.

Isso não é desrespeito a Adam Fugitt, cuja base em Oregon na verdade o coloca mais perto de Vancouver do que Malott, nascido em Ontário e residente na Califórnia. Mas se Malott projeta ser um verdadeiro candidato ao UFC, ele não deve apenas vencer Fugitt, ele deve acabar com ele rapidamente.

Pode levar uma ou duas rodadas para descobrir o esguio e desajeitado Fugitt, mas Malott lida bem com a adversidade e, justamente quando Fugitt pensa que tem a vantagem, observe Malott virar o jogo contra ele. Ele é frio sob fogo e isso o beneficiará enquanto ele atrai Fugitt para o perigo.

Malott acerta Fugitt com um contra-ataque e o afasta no primeiro round.

Escolha: Malott

Dan Ige x Nate Landwehr

Isso poderia ser uma luta revolucionária para Nate Landwehr? Isso importa?

Eu ficaria tão emocionado quanto qualquer um se Landwehr vencesse seu primeiro oponente classificado no UFC e depois subisse nas paradas até uma disputa de cinturão, mas não é por isso que vejo esse homem lutar. Eu só quero ver Landwehr entrar lá e lutar por 30 segundos ou 15 minutos, o que os deuses do MMA decidirem, e estou feliz.

Acontece que ele tem um oponente em Dan Ige, que é um parceiro de dança disposto e um peso pena com valor de nome legítimo. A gente tinha muita gente Para o próximo chamando para este confronto e o UFC entregou.

Para Ige, ele tem que evitar cair na armadilha que lhe custou algumas vitórias, sendo sua tendência a ser muito preciso às vezes. Por melhor que seja acumular essas estatísticas de ataque significativas, ele perdeu algumas decisões simplesmente porque seu oponente bate com mais força e esse é exatamente o tipo de ameaça que Landwehr apresenta. Pode parecer contra-intuitivo, mas na verdade eu gostaria de ver Ige tentar vencer Landwehr em seu próprio jogo, em vez de apenas derrotá-lo.

Parte de mim está curioso para ver se Ige evita uma briga em favor do jogo de chão, onde ele se destaca mesmo que nem sempre seja sua opção número 1. Por outro lado, talvez ele não queira arriscar contra o “ADCC Nate”, que finalizou por finalizações em duas de suas últimas três lutas (as duas primeiras vitórias por finalização de sua carreira).

Presumo que esses dois farão jus ao hype e ganharão um bônus de Luta da Noite, com Ige ganhando uma decisão sobre um perigoso Landwehr.

Escolha: Ige

Eric Anders vs. Marc-Andre Barriault

Eu estava presente na estreia de Marc-Andre Barriault no UFC. Foi em maio de 2019 no UFC Ottawa e houve muito hype em torno do fisicamente impressionante Quebecer, que havia acabado de sair de uma corrida campeão-campeão com a promoção TKO de Montreal (a mesma promoção canadense que gerou nomes como Georges St-Pierre, David Loiseau , e Patrick Cote, entre muitos outros). A mídia de sua província natal viajou para assistir seus primeiros passos no octógono e ficou desanimada quando ele perdeu uma decisão pouco inspiradora para Andrew Sanchez, o que significava que ele não receberia um scrum pós-luta obrigatório (os repórteres falaram mais tarde para ele por conta própria). A Próxima Grande Esperança Canadense não seria encontrada naquele dia.

Trago isso à tona por alguns motivos: 1) Esta é a terceira vez que Barriault luta no Canadá como peso médio do UFC e as duas visitas anteriores terminaram em derrotas por decisão 2) Estou otimista de que ele quebre essa seqüência desta vez contra Eryk Anders.

É quase impossível fazer essa escolha com qualquer tipo de confiança, já que isso é tão médio quanto uma luta de médios é legalmente permitida (sério, algum dos lutadores tem uma habilidade A-plus e se você foi solicitado a nomear uma luta favorita para qualquer lutador, você poderia?), mas vou com Barriault para sobreviver a Anders aqui. Esta vai ser uma daquelas batalhas impressionantes disformes em que os dois caras parecem estar acertando forte, mas nenhum deles parece estar perto de terminar.

Isso é até Barriault derramar no Round 3 e simplesmente forçar seu caminho para uma paralisação. Não vai ser bonito, mas os médios raramente são.

Escolha: Barriault

Preliminares

Nassourdine Imavov derrotou. Chris Curtis

Miranda Maverick venceu. Jasmine Jasudavicius

Aiemann Zahabi derrotou. Aoriqileng

Kyle Nelson derrotou. Blake Bilder

David Dvorak derrotou. Stephen Erceg

Diana Belbita def. Maria Oliveira