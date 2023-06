Previsões do UFC Jacksonville – MMA Fighting

As costas de Josh Emmett estão contra a parede.

Isso pode soar duro, dado que Emmett acabou de lutar por um título interino, mas tem-se a sensação de que essa pode ter sido sua última chance se ele não vencer outro candidato rapidamente. Ele tem essa chance na luta principal do UFC Jacksonville, mas em seu caminho está o invicto peso-pena Ilia Topuria.

No papel, esta luta parece projetada para mostrar Topuria – No. 8 em 145 libras no MMA Fighting Global Rankings – um jogador de cinco ferramentas da Geórgia que ainda não atingiu seu pico atlético, tendo completado apenas 26 anos este ano. Em seguida, o rei dos penas Alexander Volkanovski defenderá seu título contra Yair Rodriguez, e se ele sair vitorioso mais uma vez, não há muitos adversários na fila antes de Topuria. Uma grande vitória no sábado pode apenas torná-lo o contendor número 1 por padrão (supondo que Volkanovski não persiga uma revanche com o campeão dos leves, Islam Makhachev).

Em outra ação do card principal, a ameaça de duas divisões Amanda Ribas tenta interromper a seqüência de quatro vitórias consecutivas de Maycee Barber em uma luta peso mosca, os pesos pesados ​​Austen Lane e Justin Tafa derrubam em uma luta que provavelmente não durará mais do que alguns minutos, David Onama enfrenta Gabrial Santos em uma batalha de candidatos ao peso-pena, e o top 15 dos médios Brendan Allen luta contra o perigoso Bruno Silva.

O que: UFC Jacksonville

Onde: VyStar Veterans Memorial Arena em Jacksonville, Flórida.

Quando: Sábado, 24 de junho. O card preliminar de sete lutas começa às 11h30 ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 15h ET na ABC e ESPN.

Josh Emmett vs. Ilia Topuria

Você nunca quer descartar Josh Emmett, mas o status de favorito pesado de Ilia Topuria diz mais sobre sua ascendência esperada do que quaisquer deficiências da parte de Emmett. Não ajuda que Emmett tenha completado 38 anos recentemente, enquanto Topuria é visto como o líder do movimento juvenil peso-pena. As probabilidades nunca foram tão altas contra o resiliente Emmett.

Isso pode beneficiar Emmett, já que ele costuma ser o azarão e frequentemente supera essas expectativas, graças ao seu poder de trocação e força natural. Sua defesa de quedas pode ser testada caso Topuria decida misturar as artes marciais, o que é motivo de preocupação. Uma das razões pelas quais Topuria é tão considerado é que ele é mais do que apenas um rebatedor em pé, então Emmett pode não ter a chance de colocar as mãos em ação.

Na maior parte, espero que esta seja disputada em pé, com a ameaça de uma queda durando apenas o suficiente para tirar o ritmo de Emmett. Topuria usará essa vantagem para estabelecer combinações e desgastar Emmett até que ele o tenha bombardeado contra a cerca.

Topuria por nocaute no terceiro assalto.

Escolha: Topúria

Amanda Ribas vs. Maycee Barber

Estou convencido de que a recente sequência de vitórias de Maycee Barber é um sinal de progresso legítimo. Quando Barber saiu da Contender Series pela primeira vez com apenas 20 anos, ela irritou muitas pessoas com sua proclamação de que se tornaria a campeã mais jovem da história do UFC. Esse navio já partiu, mas isso não significa que Barber está fora da disputa. Se alguma coisa, ela pode estar melhor não tendo aquela pressão desnecessária que ela colocou em si mesma.

Em contraste, Amanda Ribas sempre se apresentou como alguém que não se preocupa com o mundo, mas que pode apertar o botão e entrar no modo besta quando é hora de ir trabalhar. Ela é perigosa nas finalizações e, assim como Barber, tem mostrado evolução na trocação.

O que eu gosto de ver de Barber ultimamente é que há uma intenção real por trás de seus golpes. Ela é muito atlética para se contentar em ser uma lutadora pontual, então vê-la colocar muita força em seus socos foi uma alegria de assistir. Os nocautes ainda não aconteceram, mas virão se ela continuar assim.

Ribas suspeita de defesa de ataque, então, se ela não conseguir fazer seu ataque de grappling, eu gosto das chances de Barber machucá-la e finalizar no segundo ou no terceiro round.

Escolha: barbeiro

Austen Lane contra Justin Tafa

Se este for para as cartas, será o favorito para a luta de 15 minutos mais surpreendente do ano. Austen Lane nunca foi para os scorecards; Tafa tem, mas é mais conhecido por lutas que duram menos de dois minutos. Pegue o baixo.

Lane é um pato estranho no peso pesado, um ex-jogador da NFL que passa mais tempo trabalhando nas costas depois de ser derrubado do que realmente enfrentando os outros. Com 1,80 m, ele quer utilizar seu alcance o máximo possível e, combinado com um cardio sólido para um cara tão grande, isso levou a resultados positivos.

Ele esperou um pouco para realmente fazer sua estreia no UFC, o que é uma pena, porque espero que o Tafa termine mais cedo. Tafa tem o dom de gerar explosão instantânea em seus socos aparentemente do nada. Então Lane pode pensar que está liderando a dança cedo apenas para comer uma bomba que arruína seu dia.

Deve ser divertido enquanto durar, mas Tafa marca um nocaute no primeiro round.

Escolha: Tafa

David Onama vs. Gabriel Santos

David Onama é definitivamente um para assistir a 145 libras. Se ele tivesse colocado as mãos em qualquer outra pessoa além de Nate Landwehr em sua luta mais recente, ele sairia com um nocaute no primeiro round e um bônus de Performance da Noite em vez de uma derrota por decisão e um bônus de Luta da Noite .

Então, novamente, ele pode estar em outra guerra porque o estreante Gabriel Santos tem um queixo em cima dele. “Mosquitinho” já fez sua cota de thrillers em sua jovem carreira e se você quer saber por que essa luta ganhou destaque no card principal do ABC, não vai demorar muito para eles te mostrarem.

Onama e Santos têm conjuntos de habilidades equilibrados, mas é a trocação deles que os torna especiais, e eles vão querer provar quem tem o maior ovos enquanto eles batem por 15 minutos. Nenhum dos dois terminou e não estou confiante de que isso vai mudar no sábado, mas você pode apostar que eles vão dar tudo o que têm para evitar os juízes.

Estou em vantagem sobre o Onama como prospecto, então vou escolhê-lo para vencer na decisão.

Escolha: Aprovação

Brendan Allen vs. Bruno Silva

A última vez que quebrei uma luta do Brendan Allen, eu disse que ele não tinha nada que mexer no chão com o André Muniz. Pois é, adivinhem, ele finalizou Muniz no terceiro. Dessa vez, tenho certeza que ele não tem nada a ver em pé e trocando com o Bruno Silva.

Então, acho que você pode marcar Allen para um nocaute no rolo de destaque.

Mas falando sério, ele não pode ganhar em pé contra o Bruno Silva, né? Allen certamente é um atacante disposto, mas “Blindado” é um nocauteador de primeira linha e o queixo de Allen já foi quebrado antes. Não misture as artes marciais, Allen, apenas coloque seu jiu-jitsu contra o de Silva e torça pelo melhor.

Allen é um pouco favorito agora de acordo com DraftKings, então deixe-me fornecer alguma motivação se puder (funcionou muito bem para ele, da última vez): Silva se livra das primeiras tentativas de queda de Allen antes de descarregar no segundo round para a vitória por nocaute .

Agora prove que estou errado novamente, Allen.

Escolha: silva

Preliminares

Neil Magny derrotou. Phil Rowe

Randy Brown derrotou. Wellington Turman

Loik Radzhabov derrotou. Mateusz Rebecki

Gillian Robertson derrotou. Tabatha Ricci

Joshua Van derrotou. Zhalgas Zhumagulov

Trevor Peek derrotou. Chepe Mariscal

Jack Jenkins derrotou. Jamall Emmers

Sedriques Dumas def. Cody Brundage