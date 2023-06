Previsões do UFC Vegas 74 – Luta de MMA

Não é um sonho! Não é uma farsa! Não é uma história imaginária!

Uma luta peso-mosca sem título é, na verdade, a atração principal de um evento do UFC.

Pela primeira vez desde agosto de 2017, quando Brandon Moreno e Sergio Pettis fecharam o show na Cidade do México, o UFC agraciou uma dupla de competidores até 125 libras com a vaga no evento principal. No sábado, essa honra recai sobre Kai Kara-France e Amir Albazi.

Como você deve ter adivinhado, esta não foi a primeira escolha da promoção para o UFC Vegas 74, já que os pesos médios Jack Hermansson e Brendan Allen foram originalmente escalados para a manchete, mas como sempre Dana White e companhia. só pode cair para cima, pois foram abençoados com um show de encerramento indiscutivelmente mais atraente.

Kara-France está tentando evitar ser sobrecarregado com a reputação de não ser capaz de vencer o grande depois de perder um título interino vago no UFC 277, onde perdeu uma revanche para Moreno. Por outro lado, uma grande vitória de Albazi não apenas o faz subir rapidamente na classificação, mas também pode colocá-lo na pole position para uma chance pelo título.

Este card também apresenta três dos lutadores mais antigos da lista do UFC, com Alex Caceres aparecendo no. 28 quando ele enfrentou Alex Pineda na penúltima luta da noite, Jim Miller estendeu seu recorde da empresa de 42 lutas no UFC quando assumiu o substituto no último segundo, Jesse Butler, e Andrei Arlovski atingiu a marca de 40 lutas nas eliminatórias.

O que: UFC Vegas 74

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 3 de junho. O card preliminar de sete lutas começa às 18h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 21h ET na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Kai Kara-France (5) vs. Amir Albazi (13)

Esses dois lutadores completos têm 25 minutos para se resolverem, mas tenho a sensação de que este terminará antes do esperado.

Chame isso de palpite, mas eu realmente gosto das chances de Amir Albazi fazer seu jogo de grappling vencer Kai Kara-France. Isso não quer dizer que Albazi apenas derruba Kara-France repetidamente com duplos explosivos, mas espere que ele tenha sucesso trabalhando contra a cerca e usando essas oportunidades para pegar as costas de Kara-France.

Também sinto que a trocação está mais próxima no papel do que se poderia supor. Sim, Kara-France tem uma merecida reputação de ser o atacante mais avançado, mas Albazi tem defesa sólida, contra-ataques precisos e poder suficiente para manter Kara-France honesto. Ele mistura bem paciência e agressividade, o que é fundamental para desarmar Kara-France.

Claro, se isso permanecer exclusivamente em pé, então Kara-France vai fugir com isso. Ele é tão difícil de descobrir quando está efetivamente entrando e saindo, acertando golpes prejudiciais enquanto deixa seus oponentes acertando o ar. Ele tem algumas deficiências defensivas, que vejo Albazi explorando.

Eu tenho Albazi terminando este antes do terceiro round por finalização.

Escolha: Albazi

Alex Cáceres vs. Daniel Pineda

Alguém mandou finalizar?

Alex Caceres tem muitas vitórias por decisão em seu currículo e Daniel Pineda não tem nenhuma, então estou inclinado a ser mais uma luta no estilo Pineda… só que é Caceres que vai aumentar sua contagem de destaques.

É verdade que cada vez que Caceres entra em uma seqüência de vitórias, começamos a nos perguntar se o veterano finalmente atingiu seu ritmo e, embora eu ainda duvide que uma chance pelo título esteja em seu futuro, “Bruce Leeroy” se estabeleceu firmemente como um cara de ponta no segunda divisão do peso pena. E não há nada de errado nisso.

Pineda nem sequer cheirou uma decisão em mais de sete anos e não há razão para que ele não deva ir para a matança contra Cáceres, que não é estranho a ser finalizado. Espere que ele saia armado para dar início ao que deveria ser uma divertida briga de ida e volta enquanto durar. No final, vejo Caceres machucando Pineda e despejando para finalizar por meio de golpes.

Escolha: cáceres

Jim Miller contra Jesse Butler

Não sei quanto tempo Jim Miller teve para observar Jesse Butler com Butler tendo aceitado essa luta com dois dias de antecedência (ele substituiu Jared Gordon, que substituiu Ludovit Klein), mas estou confiante de que sua equipe teve tempo suficiente para empinar e tornar esta noite fácil para “A-10”.

Todo o crédito do mundo para Butler por aproveitar esta oportunidade, é só que seu estilo particular caiu nas mãos de Miller. Ao golpear, Butler gosta de ficar do lado de fora e agarrar se o oponente diminuir a distância. Isso funcionou bem para ele no nível regional, mas contra o experiente Miller essa estratégia simples não vai funcionar. A luta de Miller é muito avançada para Butler se afirmar lá, então se Miller entrar, ele vai começar a jogar as mãos e arrebentar Butler.

Adicione a falta de tempo de preparação para Butler e o fato de que ele está lutando em uma categoria de peso mais pesada do que o normal, e não vejo como ele consegue essa reviravolta no sábado. Miller vai arrastá-lo para um tiroteio e queimá-lo com socos para a vitória.

Escolha: Moleiro

Tim Elliott (T15) vs Victor Altamirano

Obrigado Deuses do MMA por nos abençoar com esta luta divertida de peso mosca.

Com pouco mais de um mês de antecedência, Victor Altamirano entra para lutar contra Tim Elliott e não consigo pensar em uma luta mais estranha nesta categoria. Altamirano luta como se estivesse um pouco desequilibrado o tempo todo (e ainda assim, de alguma forma também sob controle total?) E Elliott é um demônio absoluto, especialmente se ele levar a luta para o chão. Diversão!

Este pode acabar em um piscar de olhos se a agressão de Elliott o levar diretamente a problemas, mas eu o estou escolhendo para atacar Altamirano e levar essa luta para onde ele quer. Altamirano tem um jogo de chão robusto, mas não o suficiente para me convencer de que ele pode controlar Elliott ou se defender de suas tentativas agressivas de finalização.

Não estou preparado para sugerir que o drama pessoal de Elliott irá alimentá-lo (embora a atuação recente de Mackenzie Dern sugira que talvez haja algo a ser dito sobre desabafar as frustrações dentro da jaula?), mas não ficaria surpreso se vermos o máximo versão agressiva de Elliott que vimos há algum tempo.

Elliott por finalização no primeiro round.

Escolha: Elliot

Karine Silva vs. Ketlen Souza

A estreante Ketlen Souza tem um grande atributo a seu favor: a imprevisibilidade. Ela não se destaca em nenhuma área específica do MMA, mas usa bem seu atletismo e luta com inteligência. O que me preocupa é que seu pacote ofensivo não salta exatamente da página, o que é o oposto de como eu descreveria Karine Silva.

Embora Silva tenha surtos de inconsistência, eles não são suficientes para me impedir de escolhê-la para vencer esta luta e continuar sua marcha em direção a uma chance pelo título. A contratação da Contender Series é uma perspectiva tão intrigante devido à sua habilidade de finalização. Como Daniel Pineda, Silva só conhece uma maneira de vencer e é garantindo que seus oponentes queiram sair. Todas as suas 15 vitórias profissionais foram por nocaute ou finalização.

Eu gosto que o Silva continue nessa tendência e se eu tiver que prever uma finalização, comece com o Silva derrubando o Souza. Souza não é desleixada no tatame, mas já teve dificuldades com grapplers menos perigosos que Silva. Dê a Silva um ou dois rounds para desgastar Souza e encontrar uma abertura para um estrangulamento.

Escolha: silva

Elizeu Zaleski vs. Abubakar Nurmagomedov

Uma coisa que podemos dizer com certeza sobre Abubakar Nurmagomedov é que o homem não tem pressa. Ele luta em seu próprio ritmo, o que funciona porque ele pode persuadir seus oponentes a lutar naquele ritmo e então ele os coloca exatamente onde ele quer. Como essa abordagem funcionará contra o extremamente criativo Elizeu Zaleski é a questão.

Zaleski também tem seu próprio ritmo distinto, então os fãs podem ficar desapontados quando este confronto dos meio-médios começar devagar. Lembre-se de que Zaleski está fora de ação desde outubro de 2021, em parte porque teve que cumprir uma suspensão de um ano da USADA. Aos 36 anos, é justo questionar se os melhores tempos da “Capoeira” ficaram para trás.

Mesmo que a trocação de Zaleski esteja em sua melhor forma, o wrestling de Nurmagomedov pode lhe dar muita dor de cabeça. Como sugere o famoso nome de Nurmagomedov, ele é incrivelmente forte e cronometra suas tentativas de queda lindamente. Ele não é tão implacável quanto o primo Khabib, nem seu jogo de chão é tão potente, mas pode desmoralizar Zaleski com seu foco no controle por cima.

Se o timing de Zaleski estiver um pouco errado, ele lutará para aproveitar as raras aberturas que Nurmagomedov lhe dará. Enquanto isso, Nurmagomedov irá diminuir metodicamente a distância e pontuar com uma dieta constante de quedas e ground and pound até o apito final soar.

Nurmagomedov por decisão.

Escolha: Nurmagomedov

Preliminares

Daniel Santos def. Johnny Munoz

Andrei Arlovski derrotou. Don’Tale Mayes

João Castañeda def. Muin Gafurov

Jamie Mullarkey derrotou. Muhammad Naimov

Elise Reed def. Jinh Yu Frey

Luan Lacerda def. Da’mon Blackshear

Philippe Lyns derrotou. Maxim Grishin