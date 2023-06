Previsões do UFC Vegas 75 – Luta de MMA

Não há outra maneira de dizer: estamos nos dias de cão do calendário do UFC.

Os fãs não ficaram exatamente entusiasmados com o UFC 289, o pay-per-view oferecido pela promoção em junho, e agora nos encontramos com três escalações de cartas consecutivas com muito potencial e pouco poder de estrela. Então, para nosso primeiro headliner moderadamente antecipado deste trecho, Marvin Vettori e Jared Cannonier, desça!

A luta principal do UFC Vegas 75 de sábado traz dois pesos médios que já estão em alta após se recuperarem de duras derrotas: Vettori para Robert Whittaker e Cannonier para Israel Adesanya. Suas últimas performances de título sem brilho provavelmente os deixam mais atrás na linha de contendores do que suas classificações sugerem – Vettori é o número 5 no MMA Fighting Global Rankings, Cannonier No. 6 – mas isso não significa que não há diversão para se ter neste confronto.

Vettori mostrou que há um homem selvagem lá quando ele lutou contra Paulo Costa em um selvagem alguns anos atrás e Cannonier acumulou muitas finalizações memoráveis ​​antes de seu tão criticado cinco rounds com Adesanya. Vamos torcer pelo melhor e que esses dois possam encerrar um cartão esquecível no papel.

O lutador mais comentado da noite pode acabar sendo Arman Tsarukyan, que luta no co-main event contra o veterano dos leves Joaquim Silva. Com apenas 26 anos de idade, Tsarukyan é o favorito há anos, não apenas devido às suas vitórias impressionantes, mas também por estar equilibrado nas derrotas por decisão para Mateusz Gamrot e Islam Makhachev.

Não podemos esquecer que Tsarukyan estreou aos 22 anos e fez três rodadas duras com o futuro campeão. Espera-se que ele supere Silva e, se ele tiver o desempenho esperado, alguns oponentes classificados e um título podem estar em seu futuro próximo.

O que: UFC Vegas 75

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 17 de junho. O card preliminar de seis lutas começa às 19h ET na ESPN2 e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 22h ET na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição na Ranking Global de Luta de MMA)

Marvin Vettori (5) vs. Jared Cannonier (6)

É a energia raivosa de Marvin Vettori versus a calma comedida de Jared Cannonier.

É verdade que essa não é a maneira mais sexy de vender um evento principal do UFC, mas a diferença de comportamento entre Vettori e Cannonier é o aspecto mais atraente dessa luta. Vettori pode impor sua vontade a Cannonier ou a paciência de Cannonier atrairá Vettori para uma armadilha?

Ambos os lutadores têm muita experiência em cinco rounds, o que deve tornar isso um assunto tático (e, infelizmente, enfadonho) às vezes. Vettori tentará preparar Cannonier para golpes importantes, afastando-se com chutes nas pernas, enquanto Cannonier responderá com chutes nas pernas e lançará cotoveladas no clinch. Esta pode ser uma luta suja se esses dois acabarem lutando.

Não tenho muita confiança em Vettori indo para o seu wrestling para vencer este, já que Cannonier é difícil de segurar. Por melhor que seja o cardio de Vettori, isso não significa que ele pode apenas gastar energia em quedas vazias. Essa será decidida em pé, com o desempenho de cada lutador nos últimos três rounds deixando o maior impacto nos juízes.

Deve ser disputado, então vou com Cannonier para se esgueirar no placar com defesa de queda oportuna e chutes mais impactantes ao longo de 25 minutos, mesmo que ele não consiga quebrar o queixo de ferro de Vettori.

Escolha: artilheiro

Arman Tsarukyan (10) vs. Joaquim Silva

Isso poderia ser uma luta de armadilha para o jovem Arman Tsarukyan?

Sem surpresa, Tsarukyan é a aposta mais certa no card de acordo com DraftKings, que o tem como favorito -1050. Isso parece desrespeitoso com Silva, um profissional desde 2018, que já viu todos os tipos de confrontos de estilo em sua carreira no UFC. Dói que Silva simplesmente não tenha sido muito ativo. Esta é sua terceira luta desde 2018.

A marca registrada de Silva é seu estilo de trocação agitado e flexível, que pegou muitos oponentes desprevenidos no passado. Ele tem velocidade de sobra e se destaca em capitalizar os erros. Uma batalha marcante pode não favorecer Silva, mas provavelmente é sua melhor aposta para conseguir essa reviravolta.

Há buracos no jogo de Tsarukyan, com certeza, já que ele tende a confiar em seu atletismo para se esquivar dos golpes, em vez de aplicar a defesa em pé fundamental. Isso poderia colocá-lo em apuros contra Silva. Felizmente para Tsarukyan, ele é um excelente lutador que quase sempre marca uma queda perfeitamente cronometrada toda vez que luta.

Essas aberturas com certeza existirão contra Silva e não sei quanto tempo o veterano brasileiro aguentará Tsarukyan. Vou com Tsarukyan por nocaute no ground and pound.

Escolha: Tsarukyan

Armen Petrosyan x Christian Leroy Duncan

Armen Petrosyan luta exatamente como você pensa que um kickboxer que virou artista marcial misto faria, mesmo que ele não seja parente dos famosos irmãos Petrosyan (Giorgio e, uh, um Armen diferente). Ele quer controlar a distância, manter seus oponentes na dúvida misturando ataques altos e baixos e, geralmente, evitar correr riscos, a menos que seja absolutamente necessário.

Christian Leroy Duncan, por outro lado, é um lutador mais fluido, feito do mesmo tecido de Anderson Silva e Israel Adesanya. O ex-campeão dos médios do Cage Warriors tem um longo, longo caminho a percorrer antes de ser mencionado regularmente com o mesmo fôlego que essas lendas vivas, mas não posso deixar de assistir suas performances e sinto que estamos vendo vislumbres de grandeza.

A troca de postura casual, as fintas atrevidas, os instintos de finalização, Duncan mostrou uma tonelada de promessas nos estágios iniciais de sua carreira. Eu confio nele para descobrir Petrosyan e levá-lo para dentro da distância, mesmo sabendo que estou me adiantando.

Por favor, qualquer coisa menos outra decisão Petrosyan apática.

Escolha: Duncan

Pat Sabatini vs. Lucas Almeida

Lucas Almeida é uma adição empolgante para a divisão dos penas do UFC. Ele arremessa tudo com força e se não consegue um nocaute, fica igualmente empolgado em travar um estrangulamento para forçar o tapa. Ele também é alto para um 145er, medindo 5 pés e 11, o que o ajuda a atirar em seus oponentes.

Dito isso, não gosto das chances dele manter a luta em pé. Pat Sabatini não esconde que seu plano é derrubar os adversários e está mais do que tranquilo em trabalhar de dentro da guarda adversária. Ele terá que ficar atento ao jogo de chão do Almeida e desarmar qualquer tentativa de finalização antes que ele tenha tempo de se desenvolver.

Almeida tem muitas batalhas emocionantes pela frente, só não o vejo parando as quedas de Sabatini por três rounds. Sabatini por decisão.

Escolha: sabatini

Manoel Torres vs. Nikolas Mota

Eu sei, eu sei, pode haver muitas decisões no card principal. Você provavelmente não terá que se preocupar com isso com Manuel Torres e Nikolas Motta.

Nenhum dos lutadores quer sair disparando bombas selvagens, mas uma vez que eles começam, é divertido de assistir. Também estamos obtendo um contraste divertido nos tipos de corpo aqui, com o Motta apertado e compacto tendo que navegar na vantagem de alcance de Torres. Espere que a primeira rodada seja uma moldura clássica antes de começar a cozinhar na Rodada 2.

Dê-me o lutador mais alto e mais longo neste caso. Com relação ao Motta, um perfurador perigoso de 155 libras, não acho que ele seja capaz de resolver o complicado Torres. Em vez disso, será o peso-leve mexicano que dará um jeito de abrir as defesas de Motta e afastá-lo com os socos.

Escolha: torres

Nicolas Dalby contra Muslim Salikhov

Se Nicolas Dalby vai conseguir essa reviravolta, gostaria de vê-lo acelerar o ritmo aqui e não apenas tentar antecipar ou reagir ao ataque de Muslim Salikhov. “Rei do Kung Fu” tem facilidade quando seus oponentes permitem que ele defina o ritmo e não acho que Dalby tenha perspicácia técnica para dançar aquela dança com Salikhov.

Dalby pode querer considerar misturar as artes marciais e se concentrar em levar essa luta para o tatame, mas isso não é um caminho garantido para a vitória de forma alguma. Salikhov aprimorou seu jogo o suficiente para que seja preciso mais do que uma luta acima da média para derrubá-lo. Mais uma vez, a melhor aposta de Dalby é avançar e interromper o ritmo de Salikhov – sem que sua cabeça seja arrancada por um contra-ataque de Salikhov, é claro. Trabalho fácil, certo?

Longe de mim questionar a capacidade de Dalby em superar as adversidades, algo que ele já fez bastante em sua vida profissional e pessoal. Mas este parece ser um confronto feito sob medida para Salikhov vencer por pontos.

Escolha: Salikhov

Preliminares

Jimmy Flick def. Alessandro Costa

Cristian Quinonez def. Kyung Ho Kang

Denys Bondar derrotou. Carlos Hernández

Tereza Bleda def. Gabriela Fernandes

Ronnie Lawrence derrotou. Daniel Argueta

Modesta Bukauskas def. Zac Pauga