Primeiras fotos dos destroços do submersível Titanic após a missão de recuperação

Agora estamos dando uma primeira olhada nos destroços do submersível Titan recuperados do fundo do Oceano Atlântico.

As fotos, tiradas na quarta-feira em St. John’s, Newfoundland, Canadá mostra equipes descarregando várias peças do Titan do navio Horizon Arctic.



É difícil dizer quais são os itens, mas pelo menos um deles parece ser o trem de pouso preto da base do Titã.

A partir daqui, os investigadores provavelmente levarão as peças recuperadas para estudos adicionais em um esforço para determinar exatamente o que levou à "implosão catastrófica".

Como relatamos, o Titã desapareceu domingo 18 de junho cerca de 2 horas depois de iniciar sua missão aos destroços do Titanic.