Primeiro trailer de ‘Kraven The Hunter’, o novo vilão do Homem-Aranha: data de lançamento, enredo, sinopse e elenco

SA ony Pictures lançou um novo trailer do Universo Marvel relacionado ao Homem-Aranha. É sobre um novo vilão que está ganhando um filme solo, como foi o caso de Venom e Morbius.

Neste caso é Kraven the Hunter, interpretado por Aaron Taylor-Johnson. O trailer o apresenta como um assassino sanguinário, sugerindo que será um filme classificado para menores, repleto de ação.

Além disso, Rhino, outro vilão do Homem-Aranha que apareceu pela última vez em André Garfield e a sequência de ‘The Amazing Spider-Man’ da Sony também foi vista.

Sinopse de ‘Kraven, o Caçador’

O filme é dirigido por JC Chandorcujo último projeto foi ‘Triple Frontier’, o novo filme de grande sucesso da Netflix.

A sinopse oficial diz: “O novo spin-off do Homem-Aranha, Kraven The Hunter, focará sua história em um dos vilões mais prevalentes nos quadrinhos de super-heróis, perdendo apenas para Venom. O temível Sergei Kravinoff, que sempre teve o dom de pegar derrubando animais grandes, conheceu um feiticeiro vodu chamado Calypso que lhe deu uma poção para aumentar seus poderes físicos e prolongar sua vida útil. No filme, o temível ‘Kraven, o Caçador’ é encarregado por seu parceiro e irmão, Dmitri Smerdyakov ‘O Camaleão’ , para caçar o notório herói que percorre as ruas saltando de telhado em telhado, punindo vilões e protegendo os habitantes da cidade. Para cumprir sua missão, o vilão retornará à cidade para ficar cara a cara com o Homem-Aranha”.

Data de lançamento e elenco de Kraven The Hunter

O filme será lançado em 6 de outubro de 2023 nos Estados Unidos. Quanto ao elenco, é o seguinte: