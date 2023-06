Príncipe Harry desabafa na imprensa britânica durante depoimento em caso de privacidade

Há uma linha convincente sobre como ele se sentiu durante meados dos anos 2000 até o início dos anos 2010 … o período de tempo em questão no suposto caso de espionagem / hacking de telefone. Harry disse: “Apesar do equívoco comum, não fui mais do que 5% financiado pelo contribuinte enquanto trabalhava na realeza no Reino Unido, mas parecia que a imprensa tablóide pensava que eles me possuíam absolutamente e mereciam saber tudo há para saber sobre mim, minha vida, meus movimentos e a vida daquelas pessoas que entraram em minha órbita.”