Príncipe Harry deve testemunhar no Reino Unido em meio a caso de privacidade de tablóide

Príncipe HarryA guerra legal de James com a imprensa britânica por causa de uma suposta invasão telefônica está chegando ao auge esta semana, quando um julgamento está marcado para começar… e onde ele pode até depor mais cedo.

Espera-se que o duque de Sussex compareça a um tribunal de Londres na próxima semana, e a palavra é … ele pode até testemunhar já na terça-feira. O caso que está sendo ouvido decorre de um processo que ele e outros abriram contra a empresa controladora do Daily Mirror.



Este é apenas um punhado de publicações que ele está processando … todas girando em torno de alegações de hacking de telefone, invasão de privacidade e, efetivamente, espionando ele e outros membros da família real há vários anos – algo que PH está tentando para corrigir agora.

O caso do Daily Mirror será discutido primeiro no tribunal, e o provável testemunho de Harry pode realmente ser histórico – já que ele será o primeiro Royal sênior (ou melhor, ex) a testemunhar no tribunal como testemunha oferecendo provas como esta em muito tempo.

A última vez que isso aconteceu foi em 1891, quando Rei Eduardo VII (antes de ser realmente rei) testemunhou em um caso de difamação.

O que Harry está processando, neste caso particular, são 33 das 150 histórias sobre si mesmo que o Daily Mirror publicou entre 1995 e 2011 – um período de tempo a partir do qual ele afirma que essas histórias foram produzidas por meio de táticas ilegais na Grã-Bretanha… hackeamento de telefone, etc.

O Mirror admitiu em documentos judiciais que Harry e companhia. têm razão sobre algumas táticas antiéticas que empregaram ao longo do tempo, mas não confessaram essas histórias específicas que ele está citando. Como tal, ele os está arrastando para o tribunal para que sejam ouvidos por um juiz.

Você deve se lembrar… Harry apareceu do outro lado do lago em março para outro caso que ele está perseguindo contra outra empresa controladora de tabloides – a Associated Newspapers, que publica e distribui o Daily Mail, entre outras publicações.

Nesse caso, Elton John também é um queixoso … assim como outras celebridades que estão assumindo a causa de Harry em solidariedade.

Como dissemos, ele está processando vários deles – e parece determinado a derrubá-los todos … um por um. Se ele está testemunhando no caso do Daily Mirror, presumivelmente irá testemunhar em outros.