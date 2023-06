Príncipe Harry é acusado de causar sofrimento à rainha Elizabeth II em seus últimos meses

Ade acordo com um amigo de Rainha Elizabeth II, as ações do príncipe Harry durante os meses finais da vida de sua avó causaram sofrimento desnecessário. A fonte revelou ao Page Six: “Nos últimos anos de sua vida… a Rainha estava com muita dor… Ela não conseguia ver muito, não conseguia ouvir muito e se confundia facilmente .” O declínio da saúde da rainha tornou difícil para ela participar de aparições públicas durante as celebrações do Jubileu de Platina.

O amigo criticou Príncipe Harry e Meghan Markle por seus comentários públicos durante este período delicado, afirmando: “Essa foi a hora de Harry e Meghan morderem a língua … Em vez disso, eles produziram esse fluxo interminável de filmes e entrevistas incrivelmente dolorosos atacando o trabalho de sua vida.”

O amigo expressou espanto com a decisão de Harry de anunciar suas memórias, considerando o estado frágil de sua avó. O amigo descreveu isso como um movimento cruel que os deixou sem fôlego.

Em resposta a relatos de que o casal não discutirá mais os problemas da família real, a fonte revirou os olhos, dizendo: “A ideia de que agora eles farão um voto de silêncio depois de todo o dano que causaram… nada para amenizar a raiva e o desgosto que alguns de seus amigos sentem pelo que fizeram à rainha em seus últimos anos.”

As acusações de Harry tiveram um preço

A série documental de Harry e Meghan, “Harry & Meghan”, e o livro de memórias do príncipe, “Spare”, causaram polêmica com suas acusações e críticas à família real. O casal acusou a instituição de não proteger Meghan dos ataques da imprensa. As memórias de Harry, lançadas em janeiro, alimentaram ainda mais as tensões quando ele expressou sua insatisfação com a forma como seu irmão e sua cunhada trataram Meghan.

Harry havia mencionado anteriormente cuidar do bem-estar de sua avó em uma entrevista com Hoda Kotb. No entanto, esta declaração supostamente irritou os membros da família real, que já estavam chateados com a saída do casal da vida real e sua entrevista explosiva com Oprah Winfrey.

Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos, expressou sua tristeza pelos desafios enfrentados pelo casal, mas deu a entender que pode haver lembranças diferentes dos eventos. A crítica de sua amiga destaca a tensão causada pelas ações de Harry e Meghan durante os últimos anos da rainha.