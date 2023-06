Príncipe Harry e Meghan Markle almejam uma marca de estilo de vida glamorosa que rivaliza com a de Beckham

EUna tentativa de se estabelecer como uma marca de destaque, Príncipe Harry e Meghan Markle estão prontos para embarcar em um novo empreendimento que rivalizará com o sucesso do casal poderoso Davi e Victoria Beckhamde acordo com um especialista em cultura.

Depois de recentemente se separar de Spotifyo Duque e Duquesa de Sussex deixaram o público se perguntando sobre seu próximo passo na carreira. Circulavam especulações de que Meghan estava prestes a assinar um contrato de colaboração com a renomada casa de moda Dior. No entanto, a gigante da moda negou que qualquer projeto desse tipo esteja em andamento.

Especialista em cultura e marca Nick Ed sugere que Harry e Megan são susceptíveis de seguir o caminho de Beckham e “criar todo um ambiente de estilo de vida que as pessoas abraçarão com entusiasmo.” Inspirando-se nos modelos de negócios dos Beckhams, que abrangem a monetização de sua linha de moda, óculos e fragrâncias, Ede acredita que os Sussex podem até lançar seus próprios cheiro de assinatura ou tornar-se o rosto de um produto.

Ede propõe ainda que o casal possa explorar fluxos de receita com óculos, fragrâncias, cuidados com os cabelos e maquiagem. Ele destaca o interesse de Meghan na bem-sucedida linha de produtos de beleza de Victoria Beckham como um potencial ponto de referência para sua própria marca. Além disso, Ede aponta que a natureza glamorosa do duque e da duquesa, combinada com sua imagem voltada para a família, os torna bem posicionados para estabelecer uma forte identidade de marca.

Harry e Meghan enfrentam obstáculos na construção de sua marca

No entanto, Ede reconhece que eles têm um distância considerável para cobrir antes de atingir o mesmo nível de reconhecimento da marca. Para preencher a lacuna, Ede aconselha o casal a aproveitar a mídia social, voltando e utilizando-a como ferramenta promocional de sua marca. Ele também sugere que atormentar poderia pegar dicas de David Beckham se ele decidir seguir carreira na indústria da moda.

Este desenvolvimento vem na sequência de relatos de que Meghan e Harry foram instados por Netflix apresentar “mais grandes idéias” se quiserem garantir os honorários pendentes de $ 50 milhões do acordo deles. A gigante do streaming continua ansiosa para trabalhar com o casal, mas espera que eles apresentem conceitos atraentes. O processo de revisão em curso é padrão para acordos desta magnitude, como afirmou uma fonte ao O sol.

Como Príncipe Harry e Meghan Markle com o objetivo de estabelecer uma marca de estilo de vida glamorosa, o mundo aguarda ansiosamente seu próximo passo. Será que eles vão emular com sucesso o beckham império, ou eles abrirão um caminho exclusivamente deles? Só o tempo irá dizer.