Príncipe Harry queria entrevistar Putin e Trump sobre traumas na infância

Príncipe Harry tinha grandes aspirações para seu agora extinto podcast do Spotify … ele supostamente queria entrevistar Donald Trump dar Vladimir Putin sobre o que ele afirma ter sido sua educação traumática – mas nada se materializou.

Harry conversou com vários produtores sobre convidados em potencial para aparecer em seu podcast Arquétipos com a esposa/apresentadora Meghan Markle … de acordo com a Bloomberg.