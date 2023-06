Príncipe William comemora Dia dos Pais com foto fofa ao lado de George, Charlotte e Louis… mas sem Kate Middleton

Príncipe William está comemorando mais um Dia dos Pais com seus três filhos: Jorge, Charlotte e Louise um retrato real foi tirado para marcar a ocasião.

A foto foi tirada por Millie Pilkington e isso mostra Príncipe William sentou-se ao lado de seus três filhos no Palácio de Kensington.

Jorge e Charlotte estão posicionados ao lado de seu pai sentado, enquanto Louis, o mais novo, está gostando de tratar seu pai como uma espécie de trepa-trepa.

No entanto, houve uma ausência notável da fotografia com Kate Middleton, Williamesposa de, não estando presente.

Houve também uma homenagem oculta ao falecido Rainha Elizabeth IIcom a família sentada num banco que foi um presente pelos 90 anos do ex-monarca.

A foto foi tirada antes

Embora o lançamento do retrato tenha coincidido com o Dia dos Pais no Reino Unido, entende-se que Milie Pilkington realmente capturou a imagem com semanas de antecedência.

Um conjunto de fotos foi lançado em abril para comemorar Príncipe Louis‘ 5º aniversário, e as roupas que a criança está usando são idênticas às vistas na imagem do Dia dos Pais.

Kate Middleton dá um tapa na bunda do príncipe William no tapete vermelho do BaftasVOUGE

Curiosamente, como outras imagens daquele dia deixaram claro, Middleton esteve presente no próprio evento, mas simplesmente optou por não fazer parte da imagem específica do Dia dos Pais.