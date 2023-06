Priscilla Presley e Riley Keough estão deixando Elvis orgulhoso: resolva a disputa legal com um acordo de um milhão de dólares

Priscila Presley acredita que seu falecido ex-marido Elvis Presley “ficaria orgulhoso” de seu acordo legal com sua neta, Riley Keough, de acordo com uma declaração arquivada na quarta-feira. A senhora de 78 anos expressou sua satisfação em deixar a disputa legal para trás.

“A morte da minha filha foi devastadora e comovente”, escreveu Priscilla, enfatizando a importância de honrar os desejos de Elvis e Lisa. “Aprendemos que os fãs percebem que somos ‘apenas uma família’. Elvis ficaria orgulhoso, e os desejos dele e de Lisa são os mais importantes para todos nós.”

Priscila também reconheceu os esforços da neta e suas respectivas equipes para resolver os desentendimentos em família. O drama jurídico prejudicou as relações entre as duas mulheres, levando à especulação de um rompimento. No entanto, Priscilla rejeitou esses rumores em sua petição, afirmando que ela havia demitido os advogados responsáveis ​​pela disputa.

A moção esclareceu que a intenção por trás da petição de Priscilla em janeiro de 2023 era resolver as incertezas quanto à interpretação do Promenade Trust. Não foi uma briga pela confiança da filha, conforme retratado pela imprensa.

Priscilla e Riley estão bem

De acordo com documentos judiciais, Riley Keough concordou com um acordo no qual ela daria a Priscilla mais de $ 1 milhão e se tornaria a única administradora de lisa mariepropriedade de. O acordo também inclui um pagamento fixo de $ 1 milhão e um adicional de $ 400.000 para cobrir Priscillahonorários advocatícios.

Priscilla expressou preocupação com os detalhes privados da confiança de sua filha se tornando públicos, enfatizando os riscos potenciais para a segurança de sua família. Ela afirmou que tal exposição poderia sujeitar ela, seu filho e suas netas menores a assédio e bullying, causando perigo significativo, sofrimento emocional e efeitos negativos em seu bem-estar.

“Todos nós já passamos por muito”, concluiu Priscilla, destacando a necessidade de privacidade e proteção de sua família. Priscilla, que foi casada com Elvis de 1967 a 1973, pretende seguir em frente, honrando o legado compartilhado enquanto busca a paz e o fechamento desta questão legal.