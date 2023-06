Pro Fishing Team de 600 lb. Marlin Catch DQ’d em Tourney Over Shark Bites

É um mundo de cachorro comendo cachorro, mas no caso de uma equipe de pesca profissional … um tubarão come marlin também, que acabou custando a eles uma tonelada de dinheiro – na ordem de milhões de dólares!

Oficiais do Torneio Big Rock Blue Marlin na Carolina do Norte desqualificaram uma equipe neste fim de semana depois que eles fisgaram um enorme marlin que passaram mais de 6 horas puxando … e pesando mais de 619 libras.

De fato … os chefões do torneio tomaram sua decisão controversa de desqualificar o marlin depois que o Sensation pousou o peixe enorme e tirou toneladas de fotos com ele pendurado no barco e no convés também. Aparentemente, a coisa tinha mordidas de tubarão significativas.