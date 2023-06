Probabilidades de MVP das finais da NBA: quem deve ganhar o título este ano?

Tele NBA as finais estão cada vez mais perto de sua conclusão e os fãs estão começando a se perguntar qual jogador será coroado o MVP.

A final está sendo disputada entre os calor de Miami e a Denver Nuggetscom a série empatada em 1 a 1.

Na primeira partida, vencida por 104 a 93 pelo pepitas, Nikola Jokic foi o maior protagonista e fez história no processo. jokic tornou-se apenas o segundo jogador na história da NBA a conseguir um triplo-duplo em sua estreia nas finais da NBA, depois de marcar impressionantes 27 pontos, 14 assistências e 10 rebotes na vitória.

Essas 14 assistências também foram as maiores de um pivô na história das finais. jokic era o favorito antes das finais para ser o MVP e suas chances continuaram a aumentar com esse desempenho.

Jokic o grande favorito

Entre o primeiro e o segundo jogo da série, jokicAs probabilidades do ‘s ficaram em -500, o que é uma probabilidade implícita de 83,3 por cento. Os outros jogadores nas probabilidades de execução para o MVP são Jamal Murray do pepitas, Jimmy Butler do calor de Miami e Bam Adebayotambém do Aquecer.

Com o pepitas espera-se que vença a série quando chegar a uma conclusão, as probabilidades parecem mais favoráveis ​​para jokic e Murray. Parece provável que se o pepitas ganhar, jokic certamente será o MVP.

Se o Aquecer pode completar o retorno, porém, pode catapultar Mordomo ou Adebayo ao topo das paradas para se tornar o MVP da NBA nesta temporada. Tendo vencido por pouco o segundo jogo por 111-108, as probabilidades ainda estão contra o Aquecer geralmente na série.