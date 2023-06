Probabilidades do US Open Golf: Favoritos, escolhas, previsões e muito mais para o grande torneio deste fim de semana

Tele Aberto dos Estados Unidos 2023 está quase chegando e pode haver ainda mais atenção do que o normal. Após o recente anúncio de uma fusão altamente controversa entre o PGA Tour e o VIDA Golfetodo o esporte parece estar em crise.

Com esse cenário dramático, muitos jogadores de golfe almejam a vitória no Los Angeles Country Club no US Open, com o esporte voltando à capital da mídia da costa oeste.

‘Drama… parte de uma novela’ diz um ainda amargo McIlroy

O US Open de 2023 começa na quinta-feira e será o primeiro grande campeonato da cidade de Los Angeles em 28 anos.

Quem são os favoritos do US Open de 2023?

Não faltam grandes nomes se preparando para disputar o US Open deste ano, como Jon RahmScottie SchefflerRory McIlroyPatrick Cantlay e Brooks Koepka.

Scheffler é o atual número um do mundo e é o favorito das casas de apostas para vencer o US Open neste fim de semana, atualmente com chances de 8/1.

Ele não havia vencido antes, vencendo apenas um major ao levar o Masters em 2022, mas chega à Califórnia em boa forma.

A lista completa de favoritos do US Open nas casas de apostas

Scottie Scheffler: 8/1

John Rahm: 11/1

Brooks Koepka: 13/1

Rory McIlroy: 15/1

Patrick Cantlay: 19/1

Viktor Hovland: 19/1

Xander Schauffele: 23/1

Jordan Spieth: 26/1

Cameron Smith: 29/1

Collin Morikawa: 30/1

Quais previsões do US Open de 2023 devem ser lembradas?

Um modelo de previsão usado pela CBS foi muito confiável no passado e acredita que o seis vezes campeão do PGA Tour Max Homa nem chegará ao top 10, apesar de ser um dos favoritos dos torcedores neste torneio.

Outra previsão surpreendente é que Collin Morikawaque tem uma chance de 30-1 agora, vai chegar perto de ganhar o título.