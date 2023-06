Processo civil de estupro resolvido por Cuba Gooding Jr. momentos antes do início do julgamento

Cuba Gooding Jr. é um famoso ator de Hollywood que foi co-estrela de Tom Cruise no filme ‘Jerry Maguire’ que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Desde aquele momento, Cuba continuou atuando por muitos anos em uma variedade de grandes papéis. Mas a vida chegou rapidamente a Cuba Gooding Jr. quando uma mulher apresentou acusações de estupro profundamente perturbadoras. O crime teria sido cometido pelo ator no Mercer Hotel no Soho em 24 de agosto de 2013. A mulher afirma que o ator a estuprou duas vezes naquele quarto de hotel e o caso estava prestes a começar a ser julgado na manhã de terça-feira. Em uma reviravolta recente, Gooding Jr. decidiu resolver o processo com essa mulher momentos antes do julgamento.

Este julgamento estava marcado para começar às 10 horas em Manhattan corte federal. No entanto, havia uma nota que entrou no caso dizendo que ambas as partes haviam chegado a uma resolução sobre o assunto. Ninguém revelou quais foram os termos do acordo, mas a mulher estava buscando $ 6 milhões em danos. O que jogou contra Gooding Jr. foi o fato de que ele não negou que o encontro sexual ocorreu. No entanto, ele sempre afirmou que o encontro foi 100% consensual. O total de testemunhas deste processo ascendeu a 9, estando previsto o seu comparecimento ao longo do julgamento que se previa durar entre três a quatro dias.

A extensa má conduta sexual de Cuba Gooding Jr.

Em termos de acusações, houve pelo menos 30 mulheres que acusaram Gooding Jr. de algum tipo de má conduta sexual. Entre 2018 e 2019, Cuba Gooding Jr. foi acusado de pelo menos outras duas mulheres de má conduta sexual. Ele se declarou culpado de uma contravenção em 2022, depois de tentar beijar à força um trabalhador em uma boate de Nova York em 2018. O que significa que o ator tem uma longa história desse tipo de comportamento e nunca cumpriu pena por isso.