Processo de Ingresso 2023/2: IFPE publica resultado final

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou nesta sexta-feira, dia 30 de junho, o resultado final referente ao Processo de Ingresso 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação final e as listas de convocados para as matrículas por meio do site do Instituto.

Ao todo, o IFPE liberou quinze listas de classificados, sendo cada uma referente a um campus: Recife, Abreu e Lima, Ipojuca, Barreiros, Vitória de Santo Antão, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru, Afogados da Ingazeira, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Igarassu, Palmares, Olinda e Abreu e Lima.

Matrículas

De acordo com o edital de matrícula divulgado pelo Instituto, os convocados deverão realizar a matrícula obrigatória no período do dia 3 de julho até as 20h do dia 6 de julho. O procedimento, que consiste no envio/entrega da documentação, deverá ser feito de forma virtual, por meio do site de Ingresso do IFPE.

O documento indica ainda que os documentos necessários para o registro acadêmico são os seguintes:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento ou declaração de união estável legível;

b) para candidatos dos cursos técnicos integrados e Proeja, Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental e Histórico Escolar, ou, alternativamente, Declaração de Conclusão;

c) para candidatos dos cursos técnicos subsequentes ou superiores, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e Histórico Escolar;

Médio ou equivalente e Histórico Escolar;

d) uma foto 3×4, em formato JPG, JPEG ou PDF;

e) documento de identificação do/a candidato/a;

f) comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral ou Título de Eleitor juntamente com os 2 (dois) últimos comprovantes de votação, se maior de 18 anos;

comprovantes de votação, se maior de 18 anos;

g) documento comprobatório de regularidade com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino com idade superior a 18 anos e inferior a 45 anos;

com idade superior a 18 anos e inferior a 45 anos;

h) documento de identificação do/a responsável legal dos candidatos menores de 18 anos;

i) documento emitido por entidades credenciadas que atestem que o/a candidato/a é oriundo/a do campo

(para cursos de vocação agrícola).

Processo de Ingresso 2023/2

Conforme indicado no edital, a seleção dos candidatos aos cursos técnicos integrados e curso de qualificação profissional na modalidade Proeja foi feita por meio da análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino fundamental ou equivalente.



Para a classificação dos candidatos aos cursos técnicos subsequentes, o IFPE analisou o desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino médio. Houve ainda seleção por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). OForam aceitas as notas das edições do exame ocorridas entre 2018 e 2022.

Por fim, para os cursos superiores, a classificação dos candidatos foi feita exclusivamente por meio da nota geral no Enem obtida em uma das cinco últimas edições do exame (2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022).

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, o IFPE está ofertando 2.679 vagas em cursos técnicos (subsequentes e integrados), superiores e de qualificação profissional Proeja, ministrados nos 15 campi do Instituto.

Do total das vagas, 1.891 são para cursos técnicos na modalidade Subsequente. Outras 280 vagas são para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio no Campus Recife. Para os cursos de qualificação profissional Proeja8 (para jovens e adultos que não cursaram o ensino médio e têm mais de 1anos) no Campus Barreiros, a oferta é de 35 vagas. Por fim, para o os cursos de graduação, a oferta é de 473 vagas.

Parte do total das vagas ofertadas está reservada para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Acesse o edital para mais detalhes.

