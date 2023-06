Procurador Geral anuncia edital para servidores

Um concurso MPT (Ministério Público do Trabalho) para servidores pode chegar em breve. A notícia animou os concurseiros que estão esperando por esta oportunidade. Os esclarecimentos foram anunciados através das redes sociais do Procurador Geral do Trabalho, José Lima, no dia 21 de junho de 2023.

Caso haja confirmação, tudo indica que o edital vai sair ainda em 2023. De acordo informações do Procurador, o Ministério está em tratativas com a Procuradoria Geral da República para realizar seleção destinada ao preenchimento de vagas de Perito e no quadro administrativo do MPT.

Qual será o salário do aprovado do concurso MPT

Os salários variam a depender do cargo. De acordo com dados do Portal da Transparência, as remunerações são de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62. Atualmente, o órgão conta com 30 cargos vagos entre as carreiras de Analista e Técnico.

Concurso MPT para procurador

O concurso MPT (Ministério Público do Trabalho) para procurador foi autorizado e deve acontecer breve. Os esclarecimentos vieram no dia 25 de maio. Antes de mais nada, é importante pontuar que o aval aconteceu em sessão ordinária. Vale lembrar que este é o 23º edital para procurador do trabalho, cargo do certame.

A autorização para o concurso aconteceu sem dificuldades, assim como o último edital. Tudo indica que o novo certame aconteça em curto período de tempo.

Com isso, inicia-se a tramitação interna até a liberação do concurso. Contudo, prazos ainda não foram divulgados.

O que é preciso para concorrer ao cargo?

Para concorrer ao cargo de procurador do trabalho é preciso comprovar graduação em Direito, além disso, é necessário ter experiência de atividade jurídica pelo prazo de três anos.



Você também pode gostar:

Apesar de ainda não se ter informações sobre as vagas que serão ofertadas, entretanto, os valores remuneratórios são atrativos. O vencimento inicial em 2023 é do procurador do trabalho é de R$ 35.710,45. Em 2024, o valor subirá para R$ 37.731,81.

Em suma, segundo esclarecimentos, há nove cargos vagos no órgão, entretanto, as vagas já foram parcialmente preenchidas com os aprovados do concurso MPT anterior.

Último concurso MPT para procurador

O último concurso aconteceu em 2022 e ao todo, foram ofertadas, cinco vagas de provimento imediato. As vagas fora para as sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho da 10ª Região – Brasília/DF, da 15ª Região – Campinas/SP e da 21ª Região – Natal/RN e nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Ji-Paraná/RO e Alta Floresta/MT.

Portanto, vale lembrar que o concurso MPT ainda contou com:

reserva para pessoas com deficiência, pessoas transgênero, negros, indígenas e quilombolas.

Avaliações concurso MPT

Antes de tudo, é bom destacar que as avaliações aconteceram mediante as seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas orais, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As disciplinas, de acordo o último concurso MPT, são

Grupo I: Direito Constitucional Direitos Humanos Direito Individual do Trabalho Direito Coletivo do Trabalho Direito Ambiental do Trabalho Direito Processual do Trabalho Regime Jurídico do Ministério Público;

Grupo II: Direito Administrativo Direito Civil e Direito de Empresa Direito Processual Civil;

Grupo III: Seguridade Social e Direito Previdenciário Direito Penal Direito Internacional

Concursos federais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Na sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Concursos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA : 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal; INMET : 800 vagas para Analista e Tecnologista;

: 800 vagas para Analista e Tecnologista; INCRA : 742 vagas para Analista e Engenheiro;

: 742 vagas para Analista e Engenheiro; MEC : 220 vagas para Técnico;

: 220 vagas para Técnico; INEP : 50 vagas para Pesquisador;

: 50 vagas para Pesquisador; CAPES : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; FNDE : 100 vagas para Especialista;

: 100 vagas para Especialista; ICMBio : 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional); MRE : 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria; INPI : 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; INMETRO : 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador; DNIT : 100 vagas para Analista;

: 100 vagas para Analista; ANM : 24 vagas para Especialista;

: 24 vagas para Especialista; MME : 30 vagas para Administrador;

: 30 vagas para Administrador; Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

– (diversos órgãos): 300 vagas para Analista; Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

(diversos órgãos): 300 vagas para Analista; AFT : 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho; CNPQ : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; CENSIPAM : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; MS : 200 vagas para Tecnologista;

: 200 vagas para Tecnologista; FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.