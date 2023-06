Professores da Semed Penedo são capacitados em plataforma voltada para educação

Treinamento abordou conhecimentos básicos de informática e recursos da Trakto Edu para educadores da rede municipal

Assessoria Trakto com Secom PMP

A Trakto Design, em parceria com a Prefeitura de Penedo, capacitou 110 professores da rede municipal de ensino em conhecimentos básicos de informática e na ferramenta Trakto Educação para a sua utilização em sala de aula.

Desde o início do ano letivo, a Trakto Edu está disponível para todas as escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e, ao longo de dois anos, os docentes receberão diversos treinamentos para que possam se manter atualizados com as novidades da plataforma e, também, com relação às novas tecnologias.

A primeira turma de docentes da Semed Penedo qualificada na Trakto Edu tem sua formatura nesta terça, 06 de junho, a partir das 18 horas, no Theatro Sete de Setembro.

A formação, executada pela equipe da Trakto Design, abordou assuntos como aspectos gerais de informática, nomenclaturas, hardware, internet, ferramentas Google, digitação, apresentações e noções sobre a plataforma Trakto Educação.

Segundo o responsável geral do projeto, César Oliveira, o objetivo é “fomentar o letramento digital para que os professores consigam aplicar a tecnologia de forma prática em suas vidas e em sala de aula, garantindo o acesso a tais ferramentas”.

O professor de História Douglas Santos ressalta a importância do uso dos recursos visuais para chamar a atenção dos alunos. “O curso nos ajuda a lidar com a ferramenta para que possamos formular as aulas, imprimindo uma nova dinâmica ao ensino. É um recurso muito interessante para pensarmos e compartilharmos melhor o conteúdo a ser aplicado”, complementou o educador.

“As novas tecnologias já são uma realidade nas escolas da Prefeitura de Penedo, graças aos investimentos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas. Temos recursos digitais nas salas de aula para estudantes e professores e estamos evoluindo em práticas pedagógicas inovadoras, como a ferramenta Trakto Edu”, ressalta Luciano Lucena, Secretário de Educação do primeiro município brasileiro a implementar o Trakto Edu.

Para a professora Vânia Miranda, que ministra aulas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o projeto vem com um diferencial para a aprendizagem. “O treinamento foi maravilhoso, aprendemos bastante e está sendo de grande relevância para nós, professores, praticarmos na sala de aula um ensino com mais inovação. A Trakto é uma plataforma de extrema importância para a sala de aula como um todo, podendo desenvolver várias atividades tanto para o professor, quanto para os alunos”, destacou.

As ações do projeto são contínuas, contando com várias formações durante os dois anos de duração da Trakto Edu em Penedo. O projeto é executado pela Secretaria Municipal de Educação de Penedo e pela startup alagoana, Trakto Design.

Sobre a Trakto Educação

A Trakto Educação é um conjunto de soluções criativas desenhado para a utilização de professores e estudantes em sala de aula, com propostas adaptadas à realidade de cada escola. O propósito da Trakto Educação é transformar a qualidade do ensino por meio do design, da tecnologia e da criatividade, contribuindo para a modernização do ensino e avanço dos indicadores de aprendizado de um município ou de uma rede privada de ensino. Com o intuito de criar e adaptar materiais usados em ambiente de aprendizagem, a Trakto Design oferece o acesso à ferramenta especial para professores e estudantes, onde podem encontrar desde templates para aulas, trabalhos e outras atividades acadêmicas, entre uma infinidade de opções de materiais para uso escolar.

Sobre a Trakto

A Trakto foi fundada como a primeira plataforma de design com suporte humanizado da América Latina voltada para negócios. Com quase 1 milhão de usuários, a startup oferece aos empreendedores digitais várias ferramentas para seus negócios, como apresentações, propostas comerciais, contratos, e-books, posts para redes sociais, entre outros serviços.

Em 2021, a Trakto captou cerca de R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google, a E3 Negócios e a Mene & Portella Investidores. Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.1.

No mesmo ano, realizou a quinta edição do Trakto Show, considerado o maior evento combinado de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Nordeste brasileiro. Em 2023, a empresa lançou a Trakto Educação, uma plataforma de soluções para promover a digitalização do ensino público, a inclusão tecnológica de comunidades escolares inteiras e, assim, contribuir para aprimorar os indicadores de qualidade da educação.

Foto destaque – Janyelle Vieira (jornalista e social media Secom PMP)

Galeria – Divulgação Trakto