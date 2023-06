Programa de Renda Garantida: Quem se qualifica para o estímulo de US$ 1.000 por mês na Califórnia?

Tele estado de A Califórnia tem o Programa de Renda Garantida, que oferece US $ 1.000 mensais úteis para os americanos que podem se qualificar para isso. Isso está ocorrendo na principal área do condado de Los Angeles para residentes que estão qualificados para este programa. Os elegíveis para este programa de estímulo receberá pagamentos mensais de $ 1.000 por dois anos consecutivos graças a este Programa de Renda Garantida. Os requisitos de elegibilidade são bastante simples, mas você precisa atender aos critérios para se qualificar. Várias instituições governamentais continuaram a apoiar as pessoas necessitadas enquanto tentam se recuperar dos danos causados ​​pela pandemia global. Em Califórniahá muitos que perderam suas casas e permanecem desabrigados devido aos tempos econômicos difíceis.

Quais são os requisitos do Programa de Renda Garantida?

Para se qualificar para o Programa de Renda Garantida, você precisa ser um Condado de Los Angeles residente. Você também precisa ter pelo menos 21 anos, mas menos de 24 em 1º de setembro de 2023. Além disso, você precisa ter estado em um orfanato até os 18 anos de idade. Você precisa ter uma renda igual ou inferior a 100 % da renda mediana da área para um domicílio de um indivíduo ou 120% para um domicílio onde dois ou mais residem. A pandemia de Coronavírus precisa ter afetado você para se qualificar. Esses são os requisitos que instantaneamente o tornam elegível para o Programa Renda Garantida.

Para se candidatar, você precisa ir ao Programa Respira Renda site para que você possa se inscrever eletronicamente. Depois de se inscrever, haverá apenas 200 pessoas selecionadas. As pessoas selecionadas receberão uma notificação por e-mail entre 20 de junho e 3 de julho. Outros estados que oferecem cheques ou reembolsos de impostos são Carolina do Norte, Colorado, Massachusetts, Novo México e Pensilvânia. Esse tipo de ajuda continuará chegando com o atual governo e provavelmente continuará enquanto os democratas permanecerem no poder. Os republicanos têm uma filosofia diferente e não concordam com essas programas de bem-estar para os necessitados.