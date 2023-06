Programa de Renda Garantida: Você é elegível para receber US$ 1.000 por mês na Califórnia?

A uma nova iniciativa chamada Breathe, parte do programa de renda garantida do condado de Los Angeles, está pronta para começar a aceitar inscrições. Os ex-filhos adotivos residentes no Condado de Los Angeles serão elegíveis para receber cheques mensais de $ 1.000. O período de inscrição para este programa começou em 20 de junho.

A Breathe visa proporcionar segurança financeira aos seus residentes. Ele planeja selecionar 200 indivíduos que receberão cheques mensais de $ 1.000 do condado por um período de dois anos.

A partir de 20 de junho, as inscrições estarão abertas para envio e o prazo para inscrição é 3 de julho às 11h59, horário local. Os fundos serão distribuídos para acolher jovens que estavam sob os cuidados do LA County DCFS (Departamento de Crianças e Famílias) e têm entre 21 e 23 anos.

Você é elegível para receber US$ 1.000 por mês na Califórnia?

Para se qualificar para os cheques mensais garantidos do Condado de Los Angeles, os candidatos devem ter pelo menos 21 anos e não devem ter completado 24 anos antes de 1º de setembro de 2023. Além disso, eles devem estar no sistema de assistência a partir de seu 18º aniversário, comumente conhecido como “envelhecimento”.

Além disso, os candidatos precisam ter uma renda familiar igual ou inferior a 100% da renda média da área para uma família de uma pessoa, ou igual ou inferior a 120% para famílias com dois ou mais indivíduos.

Os candidatos também devem ter experimentado impactos negativos da pandemia de COVID-19. Indivíduos já inscritos em outros programas de renda garantida não serão elegíveis para o programa Breathe.

Os selecionados receberão os recursos por meio de cartões de débito, e vale ressaltar que não é requisito ter conta em banco para participar do programa. O contacto direto será feito com os candidatos selecionados através das informações fornecidas nas respetivas candidaturas.

O programa de renda garantida Breathe no Condado de Los Angeles não é uma iniciativa nova; foi introduzido como um projeto piloto no ano passado, onde 1.000 indivíduos foram selecionados aleatoriamente para receber US$ 1.000 por mês por um período de três anos.

Este ano, mais 200 participantes serão adicionados ao programa, conforme relatado pelo Washington Examiner.