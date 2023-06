Programa Penedo Mais Iluminada avança com luminárias de LED para a Praça Santa Cecília

Secom PMP com Assessoria SIPE

Mais um espaço público recebe investimentos do Programa Penedo Mais Iluminada, investimentos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que geram qualidade de vida e eficiência energética.

O trabalho realizado pela Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) chega na praça Santa Cecília, situada entre os bairros Santa Luzia, Santa Isabel e o antigo Matadouro.

A área de lazer utilizada por moradores do entorno e adjacências teve suas 14 lâmpadas vapor de sódio, 150 watts, substituídas por luminárias em LED, 50 watts.

O investimento da Prefeitura de Penedo traz resultados positivos como baixo consumo de energia elétrica, chegando a economizar até 60%, menor impacto ao meio ambiente e mais luminosidade, aumentando assim a segurança.

O melhoramento energético proporcionado pela SIPE ocorre na cidade e na zona rural como parte do Programa Penedo Mais Iluminada.

Durante a semana passada, as ruas dos Loteamentos Ouro Verde e Santo Antônio, mais conhecido por Litoral, foram beneficiadas com a iniciativa da gestão Penedo Crescendo com Seu Povo, administração que reverte 100% da taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em serviços para a população.

De acordo com Ricardo Araújo, responsável pela SIPE, o prefeito Ronaldo Lopes já autorizou a compra de mais luminárias de LED, e em breve, outros 26 logradouros de Penedo serão incluídos no cronograma do trabalho, além daqueles que já estão programados.

Texto e fotos Luis Dantas – social midia SIPE