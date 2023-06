Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar já entregou mais de 700 óculos em Penedo

Assessoria SEMS

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) entregou 600 óculos para a população de baixa renda em Penedo durante o primeiro ano do programa Sua Vida Com Um Novo Olhar.

Nesta quarta-feira (21), mais 100 pessoas foram beneficiadas, sendo 50 pacientes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e 50 estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) matriculados na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Todas as pessoas beneficiadas com o programa lançado durante a gestão de Guilherme Lopes na Secretaria de Saúde de Penedo são atendidos gratuitamente com consulta oftalmológica e escolhem o modelo de óculos cuja entrega é realizada em 30 dias.

A iniciativa do atual Secretário Executivo de Ações da Sesau Alagoas já beneficiou 700 moradores de Penedo e tem previsão de atender mais 600 ainda neste ano. O programa beneficente atende desde crianças acima de 12 anos até adultos e idosos.

“Estamos no nosso querido Theatro Sete de Setembro, mais uma vez, para entregar óculos através do programa Sua Vida Com Um Novo Olhar para pessoas carentes que precisam desses óculos para ter mais qualidade de vida. A meta até o final deste ano é entregar 600 óculos”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

Para se inscrever no programa, as pessoas de baixa renda devem ir até a sede da SEMS, com cartão do SUS, NIS e comprovante de residência, além de informar número de telefone para confirmar a marcação da consulta.

“Sempre ofertamos consultas oftalmológicas nos nossos postos de saúde, porém percebemos que uma parte da população não conseguia comprar os óculos. Então, o programa Sua Vida Com Um Novo Olhar surgiu dessa necessidade. Continuamos a ofertar as consultas e agora também as armações com as lentes para pessoas carentes”, disse a Secretária de Saúde, Waninna Mendonça, sobre a oferta de qualidade de vida para a população que mais precisa de poder público.

Texto: Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo

Fotos: Deywisson Duarte

Vídeo: Ricardo Alves