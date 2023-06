Progresso comercial de Bradley Beal: Wizards ‘em negociações sérias’ com esses dois candidatos ao título

Bradley Beal não joga pelo Washington Wizards para a próxima temporada começa a parecer o cenário mais possível. Como algumas mudanças ocorreram na diretoria da equipe, a partida de sua superestrela parece cada vez mais próxima. E agora, com o relatório mais recente de Shams Charania, parece que o caminho para um comércio já começou.

O insider da NBA para The Athletic and Stadium revelou no sábado que Washington está em negociações sérias com Miami Heat e Phoenix Suns para uma possível troca de Bradley Beal. O armador de 29 anos tem cláusula de não troca em seu contrato. No entanto, os relatórios sugerem que ele aceitará se mudar para um time candidato ao título. se o negócio for conveniente o suficiente para ele.

calor de Miami foi o primeiro interessado em ter Bradley Beal com eles. Foi relatado que depois de perder as finais da NBA para o Denver Nuggets, eles estarão procurando por outra estrela que possa ajudar a alcançar seu quarto campeonato. guarda de Washington e de Portland Damian Lillard foram as primeiras escolhas em mente, mas parece que Beal é uma opção muito mais interessante para eles. Infelizmente para o calor, o Phoenix Suns emergiu como uma séria ameaça para Beal, de acordo com Shams Charania.

Beal estava prestes a entrar em sua segunda temporada com o Washington Wizards depois de assinar um contrato de cinco anos e $ 251 milhões com a equipe apenas em 2022. Mas a recente mudança na presidência do time, com Michael Winger assumindo o controle, projeta que o elenco dos Wizards terá um prefeito abalado.

Em 2023, Bradley Beal estará entrando em seu 12º ano na NBA.